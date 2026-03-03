Impulsan la creación de un registro unificado para auditar la asistencia alimentaria en Entre Ríos

El bloque “Más Para Entre Ríos” impulsa la creación de un Sistema de Información sobre Políticas Alimentarias en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Humano provincial, con el objetivo de relevar, sistematizar, auditar y publicar información vinculada a programas y dispositivos de asistencia alimentaria que se ejecutan en la provincia.

El proyecto de ley presentado por la diputada Laura Stratta para crear este sistema en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Humano, se fundamenta en el reconocimiento del derecho humano a la alimentación adecuada, saludable y suficiente, conforme los compromisos asumidos el país en el plano internacional, y en la necesidad de fortalecer la planificación, la transparencia y la rendición de cuentas en materia de políticas alimentarias. “El Estado provincial, como garante de ese derecho a preservar, debe impulsar una política de seguridad alimentaria con recursos propios y en coordinación con programas nacionales, a fin de atender la demanda alimentaria en espacios educativos y comunitarios”, remarca la iniciativa.

El proyecto consigna que las políticas alimentarias -incluyendo programas de comedores, merenderos, refuerzos alimentarios, módulos, transferencias u otras modalidades- integran un campo de intervención pública complejo, donde convergen dimensiones sociales, sanitarias, educativas, productivas y territoriales. “Su calidad y efectividad dependen de la coordinación entre niveles de gobierno, de la continuidad de la prestación, y de la capacidad estatal de planificar y ajustar intervenciones según evidencia”. En el mismo sentido, la legisladora consideró fundamental garantizar la transparencia de su manejo.

En los fundamentos, Stratta señala que la situación de vulnerabilidad social que atraviesan numerosas familias entrerrianas, con ingresos insuficientes para cubrir necesidades básicas, genera una demanda sostenida de asistencia en comedores escolares y comunitarios, merenderos y otros dispositivos alimentarios. Advierte luego que, en ese contexto, la fragmentación y dispersión de la información administrativa debilita la capacidad estatal para planificar, coordinar, evaluar y mejorar las intervenciones públicas.

La iniciativa

El proyecto propone la creación de un sistema unificado que permita relevar, sistematizar, auditar y publicar información relativa a todas las políticas, programas y dispositivos alimentarios que se ejecutan en el territorio provincial, incluyendo programas provinciales y nacionales, así como dispositivos gestionados junto a municipios, organizaciones sociales y entidades intermedias.

El Sistema tendrá una estructura de doble capa: un Módulo Público de Acceso Abierto, con información agregada, georreferenciada y actualizada sobre programas vigentes, cobertura territorial, modalidad de prestación e indicadores básicos, garantizando transparencia sin exponer datos personales. Y un Módulo de Gestión y Monitoreo, de acceso restringido, destinado a la administración, seguimiento, control y evaluación de las políticas alimentarias, con estrictos resguardos de confidencialidad y auditoría.

Además, el proyecto prevé la incorporación de una sección específica de Acompañamiento y Donaciones Responsables, que permitirá canalizar colaboraciones comunitarias y del sector privado hacia dispositivos territoriales verificados, fortaleciendo la trazabilidad y evitando intermediaciones informales.

La iniciativa también contempla la creación de un Consejo Académico-Técnico, integrado por universidades e instituciones científicas con sede en la provincia, que tendrá entre sus funciones proponer estándares metodológicos, definir indicadores, emitir recomendaciones para auditoría y elaborar informes periódicos sobre la situación alimentaria y el desempeño de las políticas públicas.

Entre otros aspectos, el texto establece la obligación de elevar un Informe Anual a la Legislatura, con indicadores de cobertura territorial, avances del sistema y reportes agregados de transparencia. “El objetivo es mejorar la calidad institucional de la gestión, fortalecer la transparencia y contar con información confiable y sistematizada que permita planificar mejor y garantizar de manera efectiva el derecho a la alimentación adecuada", se indicó.

El proyecto invita a los municipios a adherir al Sistema mediante convenios y establece plazos concretos para su reglamentación y puesta en funcionamiento, una vez sancionada la ley.