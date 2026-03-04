Narcojuicio a Leonardo Airaldi: primera jornada marcada por cruces entre el Tribunal, fiscales y la defensora

La primera jornada del juicio contra Leonardo Airaldi estuvo signada por los incesantes cruces entre el Tribunal, la Fiscalía y la defensora del productor agropecuario acusado de narcotraficante. En total son nueve imputados en el banquillo, ya que la novia de Airaldi, Jimena Burne, recibió la suspensión de juicio a prueba, y otros tres están en tratativas para un acuerdo de juicio abreviado. En las más de cuatro horas que duró la audiencia de este martes, se dio lectura a las requisitorias fiscales de remisión a juicio de la causa que reveló la trama de venta de drogas en Diamante y Paraná, y la que apunta al jefe de la banda como el dueño del cargamento de casi 30 kilos de cocaína hallados en Puerto Gaboto. Y se discutieron los pedidos de nulidades y las respuestas de los acusadores públicos, con fuertes contrapuntos. El juicio seguirá el 17 de marzo, cuando Airaldi va a declarar “por lo menos durante cinco horas”.

Airaldi, desde Ezeiza siguiendo el juicio por Zoom.

Airaldi siguió el inicio del juicio por Zoom desde Ezeiza, donde se encuentra alojado desde el fin de semana en el Pabellón 6 de presos de perfil de alto riesgo, luego de la denuncia del narco condenado Daniel “Tavi” Celis por un presunto plan para mandar a matar a funcionarios. Se lo notó muy atento, algo inquieto, cordial y confiado. “Buenos días presidenta, cómo le va, un gusto”, se presentó ante la jueza Noemí Berros, quien preside el Tribunal que además está integrado por Mariela Rojas y José María Escobar Cello. Antes de la audiencia, mantuvo una reunión con su abogada, Mariana Barbitta, a través de la misma plataforma.

Los fiscales federales, de izquierda a derecha: José Ignacio Candioti, Diego Iglesias, Martín Uriona y Juan Podhainy.

En el salón de audiencias estuvieron Roberto Fabián Coronel, defendido por Claudio Berón; Juan Andrés Erbes y Marino Martínez, con sus abogados Leopoldo Meresman y José Monge; María Soledad Touzet, representada por Nelson Schlottauer; Sebastián Agustín Armocida, Joen Damián Schonfeld, Walter Gonzalo Olivero y Cristian Eanuel Sánchez, con sus defensoras oficiales subrogantes Noelia Quiroga y Gisela Cancilleri.

Por el Ministerio Público Fiscal estuvieron el fiscal general José Ignacio Candioti, el fiscal auxiliar Juan Sebastián Podhainy, y el titular de la Procuración de Narcotráfico (PROCUNAR), Diego Iglesias, con otro integrante de este organismo, Martín Uriona.

Burne, quien inicialmente estaba muy complicada en la causa por haber estado al lado de Airaldi en cada movimiento de sus maniobras de narcotráfico, había sido beneficiada con la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná al bajarle la calificación legal del delito imputado, y finalmente solicitó la probation, que le será otorgada.

Por su parte, los procesados Manuel Enrique Cuello, José Nicolás Godoy, Armando Marcelo Balcaza y Carlos David Schumacher, firmarán acuerdos de juicio abreviado con la Fiscalía, que aún no fueron presentados ni homologados. Pero por este motivo se ausentan del debate.

La defensora de Airaldi plantó varias críticas tanto a la lectura de las requisitorias fiscales de las dos causas, y luego sostuvo pedidos de nulidades, como de la indagatoria de Airaldi por no enilgarle un hecho preciso y correctamente descripto; y de toda la causa porque el inicio fue "oscuro" ya que Prefectura no señaló quiénes eran las personas que habían denunciado las situaciones sospechosas que sucedían en la costa e islas del Paraná en la zona de Diamante. También pidió apartar a la PROCUNAR del juicio.

Los fiscales respondieron cada una de los planteos de Barbitta, ya que "no aportó razones" para justificar anular la causa, sostuvo Candioti.

“La Procuración (a cargo de Eduardo Casal) dictó una resolución”, dijo Iglesias acerca del pedido para que la PROCUNAR intervenga en el juicio. Y dijo que la abogada “no explicó cómo la designación de un fiscal puede afectar el derecho de defensa en juicio. Es una disconformidad con el trabajo de la oficina y el MPF”. En este sentido, Iglesias apuntó: “En todos los juicios Barbitta hace los mismos planteos, perdió esos planteos, no escucha ni lee las resoluciones adversas porque ni siquiera modifica los planteos, son siempre los mismos”.

En medio de su alocución, la defensora Barbitta se refirió a la denuncia contra Leonardo Airaldi de parte del narco Daniel "Tavi" Celis, sobre el supuesto plan ideado por Airaldi para mandar a matar con sicarios al juez federal de Paraná, Leandro Ríos, al fiscal Candioti y al ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia: “No hay ningún problema de seguridad, que esté muy cómodo el doctor Candioti, no tiene ningún problema de que esté aquí ni menos mi cliente, que no haya ningún temor de que pueda sufrir un atentado como se mencionó en los medios de comunicación y que motivó el traslado de mi cliente (…) Pidieron el traslado de Airaldi a Ezeiza en el marco de esa causa de Gualeguaychú, en la que esta defensa se ha presentado. No hay indagatoria ni imputación ni nada, solo el testimonio de un condenado y la prensa que acompañó el show mediático”, dijo la abogada.

El juicio se reanudará el viernes 17 de marzo, cuando se produzcan las indagatorias a los acusados. Airaldi será trasladado a Paraná y su defensora adelantó que va a declarar por cinco horas.