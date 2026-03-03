Goyeneche vinculó “la reacción de despedirme apenas un mes después de la condena” a “la idea de impunidad”

Tras ser restituida formalmente en su cargo como procuradora Adjunta de la provincia de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, brindó definiciones sobre el trasfondo político y judicial que rodeó su proceso de destitución. En un análisis sobre la arquitectura institucional de Entre Ríos, la magistrada vinculó las tensiones del último tiempo a la resistencia de ciertos sectores judiciales para adaptarse al sistema procesal acusatorio.

La puja por el control de las investigaciones

En diálogo con el programa Despertá con Nosotros (por Oíd Mortales Radio), Goyeneche se refirió a la "grieta" abierta entre el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y el Ministerio Público Fiscal (MPF). Dijo que radica en la dificultad de los jueces -particularmente de la Sala Penal- para reconocer los límites de su intervención en el nuevo esquema.

"La decisión de qué se investiga y qué no, pasa a estar en manos de la fiscalía prácticamente de manera completa. La aceptación de ese cambio de balances y de poder es evidentemente muy difícil para el sistema", señaló.

Goyeneche advirtió que existen intentos constantes por modificar el Código Procesal Penal para "recortar funciones" a los fiscales y devolverle protagonismo al juez en la etapa investigativa, lo cual, según sus palabras, resultaría en un sistema "mucho más lento y más ineficiente".

El "mensaje" detrás de su destitución

Al ser consultada sobre su periodo como "justiciable" -término que utilizó para describir sus cuatro años bajo proceso disciplinario-, la funcionaria fue contundente al relacionar su remoción con la condena al exgobernador Sergio Urribarri.

"La reacción del sistema de despedirme apenas un mes después de la condena fue una reacción tendiente a mantener la idea de impunidad; un 'fíjense lo que le pasa a quien avanza tanto'", afirmó. En ese sentido, definió la "defección estratégica" (la demora de los jueces en investigar al poder de turno) como un mecanismo de autodefensa que evidencia la falta de independencia judicial suficiente en la provincia.

Independencia y conciencia colectiva

No obstante, Goyeneche rescató el impacto público que tuvo su caso, asegurando que sirvió para generar una "conciencia colectiva" sobre la importancia de la independencia de jueces y fiscales frente a las presiones de los poderosos.

"Que los fiscales trabajen con independencia es indispensable para que los ciudadanos tengan la expectativa de que sus derechos se respeten", sostuvo, destacando que el apoyo recibido de diversos sectores del país valida la defensa del sistema republicano y el Estado de derecho.

(Fuente: El Entre Ríos)

