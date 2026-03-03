Martiniano Dato: “Estoy muy contento con lo que vengo haciendo en los últimos partidos”

El escolta paranaense Martiniano Dato habló de su buen momento con Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia en la Liga Nacional de Básquetbol y se lo atribuyó a la confianza que le dan sus compañeros y el cuerpo técnico. "Estoy muy contento con lo que vengo haciendo en los últimos partidos”, indicó.

“Mis compañeros y el cuerpo técnico me brindan la confianza para tomar decisiones dentro del juego. Me siento muy cómodo en el equipo; tenemos una gran química dentro y fuera de la cancha. Todos tiramos para el mismo lado y buscamos siempre lo mejor para el grupo”, agregó.

Dato habló en la antesala de la primera gira del Verde por el norte del país: el sábado 7, el equipo patagónico enfrentará a La Unión de Formosa; luego continuará la gira en Corrientes, donde se medirá el 9 ante Club Regatas y el 11 con San Martín.

"Se viene un mes con siete partidos. Desde lo físico nos preparamos muy bien; tuvimos dos semanas intensas de entrenamiento. A pesar de las bajas de algunos chicos y de Pablo Favarel, que están con sus selecciones, llegamos más fuertes para afrontar un marzo muy exigente”, destacó.

El escolta del Verde también subrayó la relevancia del tramo final de la fase regular: "Este mes va a ser muy importante para nosotros, porque estamos en la recta final de la fase regular de La Liga. Son muchos partidos y queremos cerrarlo de la mejor manera para acomodarnos en la tabla".