Con la presencia del titular de la PROCUNAR, Diego Iglesias, comenzó el juicio contra Leonardo Airaldi

A las10.11 de este martes, el Tribunal Oral Federal de Paraná dio inicio al juicio contra Leonardo Airaldi y otros imputados acusados de conformar una organización dedicada al narcotráfico. El titular de la Procuración de Narcotráfico, Diego Iglesias, se encuentra en Paraná para llevar adelante la acusación pública junto al fiscal general José Ignacio Candioti y el fiscal auxiliar Juan Sebastián Podhainy.

Airaldi, desde Ezeiza sigue el juicio.

La presencia de Iglesias evidencia la relevancia que a nivel nacional le dan a Airaldi, quien ha tenido vínculos con bandas como Los Monos de Rosario y Mameluco Villalba en Buenos Aires, además del contexto del juicio tras la denuncia de Daniel Celis por un presunto plan criminal para asesinar a funcionarios. Es la primera vez que Iglesias se encuentra como titular de la PROCUNAR en un juicio en forma presencial.

Los imputados en el juicio son nueve: Leonardo Airaldi sigue la audiencia por Zoom desde el penal federal de Ezeiza, donde se encuentra bajo el régimen de presos de perfil de alto riesgo. Lo defiende la abogada Mariana Barbitta.

Roberto Fabián Coronel, defendido por Claudio Berón; Juan Andrés Erbes y Marino Martínez, por Leopoldo Meresman y José Monge; María Soledad Touzet, por Nelson Schlotauer; Sebastián Agustín Armocida, Joen Damián Schonfeld, Walter Gonzalo Olivero y Cristian Eanuel Sánchez, por las defensoras oficiales subrogantes Noelia Quiroga y Gisela Cancilleri.

El salón quedó repleto de imputados, abogados y público.

Hay cinco personas que acordaron penas menores en juicios abreviados y suspensión de juicio a prueba (probation).

Por el Ministerio Público Fiscal, además de Candioti, Podhainy e Iglesias, se encuentra otro funcionario de la PROCUNAR, Martín Uriona.

El Tribunal está integrado por Noemí Berros (presidenta), Mariela Rojas y José María Escobar Cello.

El juicio comenzó con la lectura de la requisitoria fiscal de elevación a juicio formulada por el fiscal federal de primera instancia, Leandro Ardoy. Continúa con la identificación de cada uno de los imputados.

No hay ningún operativo de seguridad inusitado en inmediaciones del salón de audiencias, más que el personal de Prefectura habitual y los penitenciarios que acompañan a los acusados con prisión preventiva.

Se trata de un caso que ya tenía un importante magnetismo público y político debido a las conexiones de Airaldi: había sido presidente de la Sociedad Rural de Diamante y se vinculó estrechamente con todas las autoridades locales, regionales y provinciales en su actividad como productor y también gremial. Hasta tuvo un intento de proyectarse a la política como candidato con un pasacalles (sin partido) que colgaron en su localidad.

Además, su influencia en las instituciones se dio particularmente en la Policía y otras fuerzas de seguridad con las que tenía acuerdos para evitar controles: tenía 47 contactos de la Policía entrerriana y de Prefectura Naval Argentina en el celular que le secuestraron.

Se trata de un juicio con dos causas: la que se investigó en Paraná, que procesó a los 14 imputados por el comercio de drogas en Diamante y en la capital entrerriana, con Airaldi como organizador y proveedor. Y la que se tramitó en Santa Fe, por el hallazgo de casi 30 kilos de cocaína en Puerto Gaboto, en la casa de quien era el puestero en la isla El Pillo de Airaldi, y su hombre de máxima confianza, Diego “Pete” Torres.

La vinculación de Airaldi con ese cargamento sucedió el día que lo detuvieron en Rosario con armas de fuego y municiones: en su IPhone encontraron las fotos de esos ladrillos de cocaína que le había mandado Torres con unos comentarios porque algunos llegaron dañados.

En este caso se comprobó la hipótesis de la causa de Paraná: que Airaldi ponía su estructura agropecuaria, campos e islas a disposición de bandas narcos de Rosario como Los Monos, o la bonaerense de “Mameluco” Villalba, para la llegada de cargamentos de droga desde Paraguay y Bolivia, en barcazas y en avionetas. En su campo encontraron una pista de aterrizaje y al lado un tanque de 5.000 litros enterrado a pocos metros. En una zona inhóspita, cuya presencia no tiene otra explicación.

El juicio contará con 51 testigos, entre policías que llevaron adelante la investigación y los que participaron de los allanamientos, así como testigos civiles de estos procedimientos. Algunos imputados van a declarar, de hecho la defensa de Airaldi adelantó que lo hará.

El debate se extenderá hasta julio. El calendario estipulado hasta ahora prevé estas fechas: martes 3, martes 17 y jueves 26 de marzo; jueves 9, viernes 17, viernes 24 y lunes 27 de abril; martes 12, martes 19 y viernes 29 de mayo; viernes 12, miércoles 17 y viernes 19 de junio; y viernes 03 de julio, que sería el momento de los alegatos. Es decir que a mediados de julio (o fines de agosto si es después de la feria judicial de invierno) se conocerá el veredicto.