Federal A: el “Lobo” entrerriano debutará como visitante en Villa Ramallo

El Lobo se encuentra en plena etapa de amistosos rumbo al Federal A. (Foto: Facebook Gimnasia)

Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay debutará ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, como visitante, en el Torneo Federal A. Será el fin de semana del 22 de marzo, según confirmó este martes el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) al dar a conocer el fixture para la próxima temporada.

El certamen, que tendrá al Lobo como único representante entrerriano, entregará 2 ascensos a la Primera Nacional y pondrá en juego cuatro descensos al Torneo Regional Federal Amateur.

En el caso de Gimnasia, formará parte de la Zona 1 junto a Independiente (Chivilcoy), Escobar (Ingeniero Maschwitz), El Linqueño (Lincoln), Sportivo Atlético Club (Las Parejas), Sportivo Belgrano (San Francisco), 9 de Julio (Rafaela), Douglas Haig (Pergamino), Gimnasia (Chivilcoy) y el mencionado Defensores de Belgrano (Villa Ramallo).

El estreno como local para el Mensana será el fin de semana del 29 de marzo ante Douglas Haig de Pergamino, por la segunda fecha, en el estadio de los Hermanos Núñez de La Histórica.

El Fixture completo del Torneo Federal A