Rossi propone crear un Área Natural Protegida en un predio del Ejército de Paraná

La iniciativa busca garantizar la protección de especies nativas, preservar un ecosistema estratégico y generar un nuevo espacio verde de naturaleza autóctona para el disfrute de la comunidad.

El diputado provincial Juan Rossi (JxC-Paraná) presentó un proyecto de ley para declarar una nueva Área Natural Protegida (ANP) bajo el nombre “Tuyucuá”, en un predio de 85 hectáreas ubicado en la ciudad de Paraná.

El área propuesta pertenece a la II Brigada Blindada del Ejército Argentino y fue cedida al Gobierno de Entre Ríos en el año 2014 mediante la Resolución N° 121/2014 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Desde entonces, el predio no ha tenido un destino definido ni políticas de preservación ambiental, lo que derivó en falta de control, escaso mantenimiento y ocupaciones ilegales de algunos sectores.

El proyecto impulsa la incorporación del predio al sistema provincial de Áreas Naturales Protegidas con el nombre “Tuyucuá”, en referencia al arroyo y a la cuenca hídrica que atraviesan estas tierras. La iniciativa busca garantizar la protección de especies nativas, preservar un ecosistema estratégico y generar un nuevo espacio verde de naturaleza autóctona para el disfrute de la comunidad.

Entre los fundamentos del proyecto se destaca la necesidad de ejercer un control efectivo sobre el predio, evitando su degradación ambiental; proteger la biodiversidad local; y descomprimir la presión urbana sobre los ecosistemas, en un contexto de expansión de la ciudad que históricamente avanzó sobre arroyos y cuencas sin respetar su relieve ni sus características naturales.

En ese sentido, Rossi remarcó: “Nuestra propuesta apunta a revertir prácticas de crecimiento urbano que generaron impactos ambientales negativos, promoviendo un modelo donde la preservación de la naturaleza sea un criterio ordenador del desarrollo urbano y del avance inmobiliario. La ciudad de Paraná tiene un índice de apenas 8,3 m² de espacio verde público por habitante, valor inferior a los 10 a 15 m² por habitante recomendados por la Organización Mundial de la Salud”.

Con esta iniciativa, el diputado propone dar un paso concreto hacia una planificación territorial más equilibrada, que priorice la protección ambiental, el acceso público a espacios verdes y el cuidado de los bienes naturales de la provincia.