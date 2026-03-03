El IAPV reactivó la construcción de 30 viviendas en Santa Elena

El presidente del organismo, Manuel Schönhals, anunció la reactivación de construcción de 30 viviendas en Santa Elena, luego de una visita a la localidad. Se trata de una obra pertenecientes al exprograma Reconstruir, que presenta un avance estimado del 30 por ciento. Las casas estaban ocupadas ilegalmente.

La obra será ejecutada por el municipio y financiada por el IAPV, con un presupuesto superior a los 1.000 millones de pesos, que se hará efectivo en tres desembolsos conforme al avance de los trabajos. El plazo de ejecución previsto es de 12 meses.

Schönhals agradeció el compromiso del intendente Daniel Rossi y de todo el equipo técnico, "que posibilitará, a través de un trabajo conjunto, brindar una solución habitacional digna a treinta familias de Santa Elena".

El directivo señaló que, "a un año de la toma de posesión de la obra y en el marco de la decisión del gobernador Rogelio Frigerio de dar respuesta a las viviendas inconclusas en la provincia, también se avanza en Santa Elena para finalizar estas unidades habitacionales que se encontraban abandonadas".

De la recorrida participaron la senadora departamental, Patricia Díaz, y el diputado provincial, Bruno Sarubi ; la directora de la Regional Oeste del organismo, Candela Temon; vecinos afectados y personal técnico del municipio.