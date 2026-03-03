María Luisa: falleció un hombre tras despistar y caer debajo de un puente en la Ruta Nacional 12

Un hombre de 62 años falleció este martes en el kilómetro 426 de la Ruta Nacional 12 tras despitar y caer debajo de un puente. El accidente fue cerca de María Luisa a las 11.35 de la mañana.

El vehículo era un Volvo conducido por un comerciante cuyo nombre era Mauro Macrillanti. Aún no se conocen las causas por las cuales el vehículo perdió el control y volcó debajo del puente.

Intervino el doctor Parra Yepes de Crespo y acudió al lugar una ambulancia del nosocomio local. El hombre ya se encontraba sin vida.

Trabajan en el lugar personal de la Policía de Entre Ríos para determinar las causas del accidente.