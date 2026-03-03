Sin Agustín Martínez, confirmaron los 57 pilotos que correrán el TC en Viedma

Agustín Martínez será una de las tres bajas del TC respecto del inicio en El Calafate. (Foto: ACTC)
Con la novedad del retiro del paranaense Agustín Martínez, la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) confirmó los 57 pilotos inscriptos para la segunda fecha del TC. Habrá dos entrerrianos: el tres veces campeón Mariano Werner y el uruguayense Nicolás Bonelli, ambos con Ford Mustang.
Según informó la ACTC, habrá un protagonista más que en la apertura del campeonato en El Calafate: Norberto Fontana, Nicolás Impiombato, Lucas Carabajal, Diego De Carlo y Nicolás Trosset se sumarán para esta segunda competencia de 2026, mientras que las bajas serán tres: Martín Serrano, Tomás Abdala y el mencionado Agustín Martínez.
Norberto Fontana regresa al TC, pero ahora el asesoramiento técnico de su Chevrolet Camaro será del Azar Motorsports. Nicolás Impiombato lo hará con Torino, ex AyP Competición que supo utilizar Facundo Chapur en la última fecha del TC en 2024.
Por su parte, Lucas Carabajal, el campeón del TC Mouras, hará su estreno en la categoría con un Ford Mustang del DTA Racing. Diego De Carlo regresa con su Camaroa atendido por el LRD Racing Team y Nicolás Trosset se encuentra inscripto para la segunda fecha luego de incendio de su Mustang cuando viajaba a El Calafate.
|Orden
|Numero
|Piloto
|Marca
|Equipo
|1
|1
|Canapino, Agustín
|Chevrolet (Camaro)
|CANNING MOTORSPORTS
|2
|3
|Lambiris, Mauricio
|Ford (Mustang)
|GURI MARTINEZ COMP.
|3
|4
|Todino, Germán
|Ford (Mustang)
|LABORITO JR.
|4
|5
|Agrelo, Marcelo
|Torino (Torino ACTC)
|TROTTA RACING
|5
|6
|Trucco, Juan Martín
|Dodge (Challenger)
|DI MEGLIO MOTORSPORT
|6
|7
|Mangoni, Santiago
|Chevrolet (Camaro)
|CANNING MOTORSPORTS
|7
|9
|Olmedo, Jeremías
|Torino (Torino ACTC)
|CANNING MOTORSPORTS
|8
|11
|Werner, Mariano
|Ford (Mustang)
|FADEL MEMO CORSE
|9
|14
|Ledesma, Christian
|Chevrolet (Camaro)
|PRADECON RACING
|10
|15
|Ebarlín, Juan José
|Chevrolet (Camaro)
|LRD PERFORMANCE
|11
|24
|Di Palma, Luis José
|Toyota
|RUS MED TEAM
|12
|27
|Spataro, Emiliano
|Ford (Mustang)
|SPATARO RACING
|13
|29
|Craparo, Elio
|Ford (Mustang)
|MORIATIS COMPETICION
|14
|32
|Canapino, Matías
|Chevrolet (Camaro)
|CATALAN MAGNI MOTORSPORT
|15
|37
|Fontana, Norberto
|Chevrolet (Camaro)
|AZAR MOTORSPORT
|16
|51
|Cotignola, Nicolás
|Toyota
|SPRINT RACING
|17
|53
|Catalán Magni, Juan Tomás
|Toyota
|AZAR MOTORSPORT
|18
|57
|Gianini, Juan Pablo
|Ford (Mustang)
|JPG RACING
|19
|60
|Teti, Jerónimo
|Ford (Mustang)
|LABORITO JR.
|20
|63
|Bonelli, Nicolás
|Ford (Mustang)
|HERMANOS ALVAREZ
|21
|68
|Santero, Julián
|BMW
|BMW MOTORSPORT
|22
|77
|Carinelli, Augusto
|Ford (Mustang)
|GURI MARTINEZ COMP.
|23
|79
|Chapur, Facundo
|Torino (Torino ACTC)
|TROTTA RACING
|24
|81
|Carabajal, Lucas
|Ford (Mustang)
|DTA RACING
|25
|83
|Ardusso, Facundo
|Chevrolet (Camaro)
|RV RACING
|26
|85
|Risatti, Ricardo
|Ford (Mustang)
|TCM RACING TEAM
|27
|86
|Faín, Ignacio
|Torino (Torino ACTC)
|TROTTA RACING
|28
|87
|Impiombato, Nicolás
|Torino (Torino ACTC)
|IMPIOMBATO MOTORSPORT
|29
|88
|Trosset, Nicolás
|Ford (Mustang)
|SAVINO SPORT
|30
|95
|Landa, Marcos
|Chevrolet (Camaro)
|PRADECON RACING
|31
|96
|Benvenuti, Juan Cruz
|Chevrolet (Camaro)
|CANNING MOTORSPORTS
|32
|101
|Castellano, Jonatan
|Dodge (Challenger)
|GALARZA RACING
|33
|107
|Martínez, Tobías
|Chevrolet (Camaro)
|RUS MED TEAM
|34
|109
|Moscardini, Nicolas
|Ford (Mustang)
|GURI MARTINEZ COMP.
|35
|110
|Azar, Diego
|M.Benz
|MAQUIN PARTS
|36
|112
|Valle, Lucas
|Dodge (Challenger)
|RV RACING
|37
|113
|Lugon, Rodrigo
|Ford (Mustang)
|AYP COMPETICION
|38
|114
|Ferrante, Gastón
|Ford (Mustang)
|DI MEGLIO MOTORSPORT
|39
|115
|De Carlo, Diego
|Chevrolet (Camaro)
|LRD PERFORMANCE
|40
|116
|Candela, Kevin
|BMW
|BMW MOTORSPORT
|41
|117
|Rossi, Matías
|Toyota
|PRADECON RACING
|42
|119
|Palazzo, Hernán
|Toyota
|PRADECON RACING
|43
|122
|Jakos, Andrés
|Toyota
|COIRO COMPETICION
|44
|123
|Vázquez, Martín
|Dodge (Challenger)
|MV RACING
|45
|126
|Ricciardi, Thomas
|Toyota
|RUS MED TEAM
|46
|133
|Aguirre, Valentín
|Chevrolet (Camaro)
|PRADECON RACING
|47
|137
|Scialchi, Jeremías
|Ford (Mustang)
|MORIATIS COMPETICION
|48
|140
|Chansard, Gaspar
|Toyota
|GIAVEDONI SPORT
|49
|141
|Barrio, Jorge
|Toyota
|PRADECON RACING
|50
|147
|Dianda, Marco
|Dodge (Challenger)
|GALARZA RACING
|51
|154
|Ochoa, Joaquin
|Dodge (Challenger)
|SAP TEAM
|52
|157
|De Benedictis, Juan B.
|Ford (Mustang)
|RUS MED TEAM
|53
|172
|Álvarez, Santiago
|Chevrolet (Camaro)
|UR RACING
|54
|178
|Tomasello, Juan Manuel
|Chevrolet (Camaro)
|DBG MOTORSPORT
|55
|193
|Castro, Marcos
|Torino (Torino ACTC)
|DBG MOTORSPORT
|56
|197
|Quijada, Marcos
|Chevrolet (Camaro)
|ALIFRACO SPORT
|57
|231
|Urcera, José Manuel
|Toyota
|MAQUIN PARTS
|58
|256
|Fritzler, Otto
|M.Benz
|MAQUIN PARTS