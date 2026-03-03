Mas Noticias

Sin Agustín Martínez, confirmaron los 57 pilotos que correrán el TC en Viedma

03 de Marzo de 2026 - 18:12
Agustín Martínez será una de las tres bajas del TC respecto del inicio en El Calafate. (Foto: ACTC)

Con la novedad del retiro del paranaense Agustín Martínez, la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) confirmó los 57 pilotos inscriptos para la segunda fecha del TC. Habrá dos entrerrianos: el tres veces campeón Mariano Werner y el uruguayense Nicolás Bonelli, ambos con Ford Mustang.

Según informó la ACTC, habrá un protagonista más que en la apertura del campeonato en El Calafate: Norberto Fontana, Nicolás Impiombato, Lucas Carabajal, Diego De Carlo y Nicolás Trosset se sumarán para esta segunda competencia de 2026, mientras que las bajas serán tres: Martín Serrano, Tomás Abdala y el mencionado Agustín Martínez.


Norberto Fontana regresa al TC, pero ahora el asesoramiento técnico de su Chevrolet Camaro será del Azar Motorsports. Nicolás Impiombato lo hará con Torino, ex AyP Competición que supo utilizar Facundo Chapur en la última fecha del TC en 2024.

Por su parte, Lucas Carabajal, el campeón del TC Mouras, hará su estreno en la categoría con un Ford Mustang del DTA Racing. Diego De Carlo regresa con su Camaroa atendido por el LRD Racing Team y Nicolás Trosset se encuentra inscripto para la segunda fecha luego de incendio de su Mustang cuando viajaba a El Calafate.

 

Orden Numero Piloto Marca Equipo
1 1 Canapino, Agustín Chevrolet (Camaro) CANNING MOTORSPORTS
2 3 Lambiris, Mauricio Ford (Mustang) GURI MARTINEZ COMP.
3 4 Todino, Germán Ford (Mustang) LABORITO JR.
4 5 Agrelo, Marcelo Torino (Torino ACTC) TROTTA RACING
5 6 Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) DI MEGLIO MOTORSPORT
6 7 Mangoni, Santiago Chevrolet (Camaro) CANNING MOTORSPORTS
7 9 Olmedo, Jeremías Torino (Torino ACTC) CANNING MOTORSPORTS
8 11 Werner, Mariano Ford (Mustang) FADEL MEMO CORSE
9 14 Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) PRADECON RACING
10 15 Ebarlín, Juan José Chevrolet (Camaro) LRD PERFORMANCE
11 24 Di Palma, Luis José Toyota RUS MED TEAM
12 27 Spataro, Emiliano Ford (Mustang) SPATARO RACING
13 29 Craparo, Elio Ford (Mustang) MORIATIS COMPETICION
14 32 Canapino, Matías Chevrolet (Camaro) CATALAN MAGNI MOTORSPORT
15 37 Fontana, Norberto Chevrolet (Camaro) AZAR MOTORSPORT
16 51 Cotignola, Nicolás Toyota SPRINT RACING
17 53 Catalán Magni, Juan Tomás Toyota AZAR MOTORSPORT
18 57 Gianini, Juan Pablo Ford (Mustang) JPG RACING
19 60 Teti, Jerónimo Ford (Mustang) LABORITO JR.
20 63 Bonelli, Nicolás Ford (Mustang) HERMANOS ALVAREZ
21 68 Santero, Julián BMW BMW MOTORSPORT
22 77 Carinelli, Augusto Ford (Mustang) GURI MARTINEZ COMP.
23 79 Chapur, Facundo Torino (Torino ACTC) TROTTA RACING
24 81 Carabajal, Lucas Ford (Mustang) DTA RACING
25 83 Ardusso, Facundo Chevrolet (Camaro) RV RACING
26 85 Risatti, Ricardo Ford (Mustang) TCM RACING TEAM
27 86 Faín, Ignacio Torino (Torino ACTC) TROTTA RACING
28 87 Impiombato, Nicolás Torino (Torino ACTC) IMPIOMBATO MOTORSPORT
29 88 Trosset, Nicolás Ford (Mustang) SAVINO SPORT
30 95 Landa, Marcos Chevrolet (Camaro) PRADECON RACING
31 96 Benvenuti, Juan Cruz Chevrolet (Camaro) CANNING MOTORSPORTS
32 101 Castellano, Jonatan Dodge (Challenger) GALARZA RACING
33 107 Martínez, Tobías Chevrolet (Camaro) RUS MED TEAM
34 109 Moscardini, Nicolas Ford (Mustang) GURI MARTINEZ COMP.
35 110 Azar, Diego M.Benz MAQUIN PARTS
36 112 Valle, Lucas Dodge (Challenger) RV RACING
37 113 Lugon, Rodrigo Ford (Mustang) AYP COMPETICION
38 114 Ferrante, Gastón Ford (Mustang) DI MEGLIO MOTORSPORT
39 115 De Carlo, Diego Chevrolet (Camaro) LRD PERFORMANCE
40 116 Candela, Kevin BMW BMW MOTORSPORT
41 117 Rossi, Matías Toyota PRADECON RACING
42 119 Palazzo, Hernán Toyota PRADECON RACING
43 122 Jakos, Andrés Toyota COIRO COMPETICION
44 123 Vázquez, Martín Dodge (Challenger) MV RACING
45 126 Ricciardi, Thomas Toyota RUS MED TEAM
46 133 Aguirre, Valentín Chevrolet (Camaro) PRADECON RACING
47 137 Scialchi, Jeremías Ford (Mustang) MORIATIS COMPETICION
48 140 Chansard, Gaspar Toyota GIAVEDONI SPORT
49 141 Barrio, Jorge Toyota PRADECON RACING
50 147 Dianda, Marco Dodge (Challenger) GALARZA RACING
51 154 Ochoa, Joaquin Dodge (Challenger) SAP TEAM
52 157 De Benedictis, Juan B. Ford (Mustang) RUS MED TEAM
53 172 Álvarez, Santiago Chevrolet (Camaro) UR RACING
54 178 Tomasello, Juan Manuel Chevrolet (Camaro) DBG MOTORSPORT
55 193 Castro, Marcos Torino (Torino ACTC) DBG MOTORSPORT
56 197 Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) ALIFRACO SPORT
57 231 Urcera, José Manuel Toyota MAQUIN PARTS
58 256 Fritzler, Otto M.Benz MAQUIN PARTS

