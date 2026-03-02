Luciano Castro fue dado de alta y Griselda Siciliani prefirió no hablar del tema de la internación

Griselda Siciliani habló sobre la salida de la internación de Luciano Castro, quien permaneció casi 20 días en un hospital, aunque la actriz dejó en claro que no piensa referirse al tema ni exponer aspectos de su vida privada.

La noticia del alta fue dada a conocer por Paula Varela en Lape Club Social, donde explicó que se trata de un “alta transitoria”, con controles externos, además de un seguimiento profesional constante.

Castro retomaría las grabaciones de la segunda temporada de “El tiempo puede esperar”, la ficción producida por Sebastián Ortega para Netflix, que contará con diez capítulos y en la que comparte elenco con Carla Peterson, Valentina Zenere y Pablo Rago.

En medio de este escenario, Siciliani manifestó: “Está todo bien, yo no hablo de intimidades ni de mi vida privada así que adiós. Muchas gracias, ya tengo que irme”.

Ante la insistencia, reafirmó su postura: “¿Puedo irme? Muchas gracias por venir hasta acá, pero ya saben, no hablo de nada de eso”.

En otro intercambio con la prensa, mientras se retiraba, detalló: “Está todo bien; yo no hablo de nada, ni de intimidades ni de mi vida privada. Así que besos para todos y adiós”.

Finalmente, cuando le preguntaron cómo se encontraba, evitó profundizar y llevó la conversación hacia lo laboral: “Sí, estamos filmando Felicidades. Ya tengo que irme”. También adelantó que trabaja en otros proyectos que “todavía no se pueden decir, pero ya se van a anunciar en las plataformas”.

