Michel afirmó que Entre Ríos perdió $45 mil millones en coparticipación y cuestionó a Frigerio

A través de una publicación en su canal de la red social X, el diputado nacional Guillermo Michel dio cuenta de que las provincias perdieron $1 billón en enero y febrero de este año en materia de coparticipación.

En un informe, Michel consignó que en el primer bimestre de 2026 el total de los recursos tributarios alcanzó los $34,6 billones, de los cuales solo el 32% fue coparticipado a las provincias, totalizando $11,2 billones.

Asimismo, explicó que “respecto a los impuestos coparticipables a las provincias, una de las principales causas de esta baja de recaudación es el impacto en la baja de la actividad económica (IVA local) y en la derogación de la suspensión de los certificados de exclusión de la percepción aduanera del impuesto (IVA Aduana)”.

En ese marco, señaló: “la caída de la recaudación en términos reales de 7,6% en enero y 9,7% en febrero implicó una baja de los recursos coparticipados de $964.619 millones ($1 billón)”.

“En el caso de Entre Ríos la pérdida alcanzó los 45.337 millones de pesos”, puntualizó Michel.

Finalmente, expresó: “Lo más preocupante es que tenemos un gobierno provincial que apoya las políticas económicas que llevan a esta situación; y en lugar de defender los intereses de la provincia y reclamar los recursos que le corresponden, opta por cubrir el déficit con endeudamiento”.