Para Leissa, la reasunción de Goyeneche en la Procuraduría “instaura un aire fresco”

El abogado y ex intendente de Gualeguaychú, Luis Leissa, lamentó el discurso plagado de “improperios, insulto barato y grosería” del Presidente Javier Milei en la apertura de las sesiones legislativas el pasado domingo. Por otra parte, se refirió a la reasunción de Cecilia Goyeneche como procuradora adjunta del Ministerio Público Fiscal.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Leissa sostuvo que “uno no está feliz al escuchar ese tipo de desvaríos en que a veces incurre el Presidente. Uno quiere ser cuidadoso, quiere poner una cuota de optimismo a todo esto, pero realmente la forma con que se maneja el Presidente no se condice con la responsabilidad institucional que tiene. Creo que eso no se puede avalar de ninguna manera, más allá de las razones que pueda tener respecto a su postura sobre lo que fue el kirchnerismo, el gobierno anterior, pero de ninguna manera uno puede justificar este tipo de actitudes destempladas, groseras, carentes del buen gusto con que se debe manejar un Presidente y que no sirven para nada”.

En este sentido, criticó que Milei “tiene una forma que realmente no condice ni está a la altura de lo que debe ser un Presidente. Uno espera que quienes tienen una responsabilidad institucional tengan la mesura, el equilibrio, la templanza y el respeto necesarios; creo que le hace muy mal a la figura del Presidente, más allá de la situación que hoy se está dando, yo creo que esto es muy preocupante”.

“Uno está de acuerdo con que hay que buscar el equilibrio fiscal, con algunas líneas macroeconómicas que hoy parecen realmente indiscutibles en el seno del país, pero este manejo muestra a las claras de que este no es el camino. Aunque hoy por hoy pareciera que no hay dos opciones, o se adhiere a rajatablas uno a lo que es Milei, y los que no queremos saber nada con lo que fue el kirchnerismo, parece que no tenemos un espacio; creo que estas posturas intermedias, más tarde o más temprano, van a tener que aparecer. No se justifica este tipo de comportamiento y esto no invalida algunas líneas que realmente hoy deben mantenerse, en cuanto a lo que significa el equilibrio fiscal, lo que significa combatir la inflación, que pareciera hoy que es indiscutible”, evaluó.

Agregó que “esto no genera el nivel de consenso, el nivel de buscar elementos comunes y coincidencias a partir de las cuales se puede actuar; esto genera una fractura, un resentimiento que, ojalá, no explote nunca, pero más tarde o más temprano todo esto va a tener que explotar porque no es la forma con que uno debe manejarse; uno puede expresar con mucha nitidez y mucha claridad las disidencias sin que esto signifique caer en el improperio, en el insulto barato y en la grosería con que se maneja el Presidente”.

En cuanto a la situación económica, consideró que “ha habido un avance en lo que ha sido contener la inflación, me parece indiscutible, aunque por supuesto, uno quisiera que este promedio del 2% mensual se reduzca. También es cierto que uno mira la experiencia de otros países como el caso de Israel, por ejemplo, cuando bajó la inflación se producían altibajos. Tampoco cuestionar con demasiado énfasis esta situación donde parece que la inflación no se puede reducir por debajo del 2, significa dinamitar todos los esfuerzos que se han hecho hasta ahora. Creo que hay disconformidad social, hay una recesión económica o de decaimiento económico, una situación de quietud económica, que es palpable. Más allá de eso, uno no puede ignorar que venimos de un proceso eleccionario importante, que ha demostrado que la mayoría de la población apoya este rumbo. Ahora, que se apoye este rumbo no quiere decir que uno tenga que seguir a rajatablas estas formalidades porque esto puede generar un resentimiento y un espíritu de revancha que, realmente, eche a perder todo lo que se logró”.

Goyeneche a la Procuración

En otro orden de temas, Leissa consideró como “algo positivo que instaura una situación de aire fresco” que Cecilia Goyeneche haya reasumido como procuradora adjunta del Poder Judicial.

“Es muy positivo que las cosas vuelvan a su lugar, esto pone, de algún modo, una salvaguarda para decir que todavía se puede creer en las instituciones y en el Poder Judicial en particular y lo veo con satisfacción. Este cargo va a significar una enorme responsabilidad por lo que se vendría ahora, que es impulsar y continuar con las investigaciones respecto a casos muy groseros de corrupción que hasta ahora no han sido investigados en su profundidad”, opinó.

Sobre el reinicio de las audiencias de elevación a juicio de la causa Contratos truchos en mayo, pese a que la causa había comenzado en septiembre de 2018, Leissa dijo que “si bien no se puede englobar, está claro que dentro del Poder Judicial hay áreas, estamentos, estructuras, que realmente tienen comportamientos que no se justifican. Viendo estas demoras, está claro que, teniendo en cuenta el impacto que todo esto tiene en la opinión pública, no se arbitraron los mecanismos como para que estas investigaciones –y los juicios, sobre todo- se lleven adelante lo más rápido posible”.

“Toda esta frustración que a veces vemos es algo que, pareciera, que no se puede evitar. No se puede pasar del negro a blanco en un solo día, pero hay esfuerzos que no se hacen para que la respuesta de la justicia esté más antes que después. Lo que está pasando con una sentencia que es paradigmática en el tema ambiental, que es la causa Amarras, y que ya tengamos más de cinco años que la Corte ordenó con una sentencia firme que este emprendimiento debía ser desmantelado y que eso todavía no se logre, es una cosa que realmente desalienta. Pero, a veces, lo bueno tarda”, planteó.

Finalmente, sobre la relación de la Procuración con estamentos superiores luego de todo lo sucedido, sostuvo que “indudablemente, es una situación que debe colocar a los protagonistas en un marco difícil. Aunque uno no puede hacer conjeturas, uno apuesta a que esto se maneje con el mayor grado de cordura y de madurez; a veces hay que tener en cuenta cuál es la función que uno tiene más que ganarle al otro y en esto hay que privilegiar el buen manejo de la justicia, la transparencia y la ecuanimidad de sus decisiones por encima de las diferencias personales. Ojalá esto prospere y sea la forma de resolver esta diferencia, si tenemos en cuenta eso, que son objetivos que nos trascienden, es más fácil resolver el problema que tener una mirada pedestre sobre todo esto”.