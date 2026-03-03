Huracán le ganó a Belgrano: lo dejó sin invicto y sin punta en el Torneo Apertura

Huracán venció 3-1 a Belgrano de Córdoba este martes en Parque Patricios, quedó en zona de clasificación a los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y privó al Pirata de ser líder de la Zona B, además de quitarle el invicto. Dos goles de Thaiel Peralta, de apenas 17 años, y otro del colombiano Oscar Cortés, le dieron el triunfo al Quemero; descontó Franco Vázquez.

El encuentro se disputó a puertas cerradas por el derrumbe registrado en un complejo de viviendas cercano en Parque Patricios, por decisión de la Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Huracán expresó su apoyo a los vecinos perjudicados y ofreció las instalaciones del club ante la emergencia. La decisión de cancelar la entrada de público, precisó la LPF, responde a cuestiones de seguridad y a los trabajos que se desarrollan en la zona tras el incidente.

El marcador se abrió con un tanto de Oscar Cortés, quien anotó el primer gol para Huracán. Luego, el joven Thaiel Peralta amplió la ventaja con dos goles, consolidando el dominio del conjunto local. La producción ofensiva del Globo fue suficiente para mantener a raya a un Belgrano que, durante la racha de 7 partidos previos, no había conocido la derrota en el campeonato. El desempeño ofensivo del equipo se tradujo en la estupenda actuación del delantero de 17 años, quien sorprendió en los amistosos de verano y rápidamente se ganó un lugar entre los titulares.

Franco Mudo Vázquez anotó el descuento de Belgrano con un remate lejano que significó un intento de reacción para el equipo dirigido por Zielinski. En el tramo final del partido, el conjunto cordobés dispuso de una oportunidad clara para acortar la distancia en el marcador: Lucas Passerini ejecutó un penal, pero Hernán Galíndez, arquero de Huracán, detuvo el remate y evitó cualquier opción de remontada.

La victoria deja a Huracán en una posición favorable para ingresar entre los 8 mejores de la Zona B del torneo, objetivo impulsado tras superar su reciente derrota ante Estudiantes de Río Cuarto. Por el contrario, Belgrano ve interrumpido su invicto, una marca que había consolidado durante 7 jornadas consecutivas, y deberá replantear estrategias para mantenerse en los puestos altos de la clasificación en las fechas que restan del Apertura, consigna Infobae.