Sarmiento venció a Estudiantes de Río Cuarto en una final anticipada por la permanencia

Sarmiento de Junín le ganó a Estudiantes de Río Cuarto por la mínima expresión este martes por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El colombiano Junior Marabel anotó, de penal, a los 11 minutos del primer tiempo, el único gol del partido en el estadio Eva Perón.

Se trató de una “final” para los dirigidos por el exPatronato Facundo Sava, ya que se enfrentaban dos de los equipos más comprometidos en la lucha por la permanencia en Primera División. Así, cortó una racha de tres derrotas consecutivas y le sacó más ventaja a los conducidos por Iván Delfino en la tabla Anual y en los promedios. El León del Imperio llegaba envalentonado luego de su primer triunfo en la máxima divisional (2-0 ante Huracán).

Durante los primeros 45 minutos, el dominio de la posesión perteneció a Estudiantes, aunque sus aproximaciones generaban poco peligro real para el arquero Agustín Lastra. Los mayores riesgos para Sarmiento surgieron en los minutos finales del primer tiempo, pero sin eficacia frente al arco. La jugada determinante se produjo al inicio del partido. Tras revisión del VAR, el árbitro Juan Pablo Loustau sancionó penal por una mano de Juan Antonini en el área. Junior Marabel ejecutó con precisión y marcó la única diferencia. Con este tanto, el delantero alcanzó su cuarto gol en el Torneo Apertura, consolidándose como la principal referencia ofensiva del equipo juninense.

A partir de la ventaja, Sarmiento apostó a la tenencia del balón y al control de los tiempos, apoyándose en la dupla Mauricio Martínez y Cristian Zabala. Pese a algunos intentos de Estudiantes por igualar, el local mostró solidez y supo enfriar el partido cuando el rival buscaba descontar. Las modificaciones realizadas por Delfino no consiguieron cambiar el rumbo del encuentro.

Con este triunfo, Sarmiento suma 9 puntos y se ubica undécimo en la zona B. Su próximo desafío será recibir a Racing, mientras que Estudiantes de Río Cuarto, que ocupa actualmente el penúltimo lugar, recibirá a Belgrano el jueves 12 de marzo de 2024, consigna Infobae.