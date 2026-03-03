“Nos llevamos un punto que servirá si ganamos de local”, indicó Hernán Rivero

Luego del empate sin goles ante Atlanta, el delantero de Patronato, Hernán Rivero, destacó el resultado aunque advirtió que “servirá” si logran festejar en el estadio Presbítero Bartolomé Grella por la Primera Nacional, ya que todavía no han logrado triunfos.

“Venimos a buscar los tres puntos. Tuvimos algunas situaciones claras y no recuerdo alguna de ellas. Hicimos un desgaste bastante importante. Sabiendo que enfrentamos a un gran rival nos llevamos un punto que servirá si ganamos de local en el próximo juego”, señaló.

Asimismo, subrayó la exigencia que implica jugar la Primera Nacional: "No voy a descubrir nada porque todos dicen que esta es la categoría más difícil del fútbol argentino. En una categoría en la que se pega mucho, se corre mucho y en la que, cuando jugas de visitante, tenés que lidiar con un montón de cosas que no la voy a decir porqué están a la vista. Hay que rescatar lo positivo y nos llevamos un empate para Paraná”.

En rueda de prensa, el exChacarita también reconoció que falta “estar tranquilos” para definir las situaciones de gol. “Queremos convertir, queremos darle un triunfo a la gente y a nosotros mismos. Tenemos que estar tranquilos y no caer en la desesperación porque la desesperación o ansiedad nos puede jugar en contra”, reconoció.

“Somos un equipo nuevo, se fueron muchos chicos, llegamos muchos. El torneo es largo y lo importante es que los muchachos terminaron jugando bien. Ojalá que los que finalizaron tocados no tengan nada grave porque necesitamos de todo", agregó luego de la igualdad en el estadio León Kolbowski.

Por otra parte, se mostró en contra del paro que realizará la AFA el próximo fin de semana: "Nos viene bien agarrar ritmo futbolístico. Todos los equipos tuvimos un parate muy grande. Queremos jugar”.