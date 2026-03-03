Básquet: Boca sumó a su staff técnico al villaguayense Diego Lifschitz

El entrenador entrerriano Diego Lifschitz se incorporó al cuerpo técnico de Boca Juniors en la Liga Nacional de Básquetbol. Recientemente se sumó al staff de trabajo de Nicolás Casalánguida y será su asistente hasta el final de la temporada 2026/27.

Lifschitz reemplaza a Emmanuele Quintans, quien dejó su cargo junto a Gonzalo Pérez. Cabe recordar que en el pasado ya había trabajado junto a Casalánguida durante su etapa en México.

Nacido en Villaguay, el coach cuenta con una amplia trayectoria en el básquet nacional. Dirigió en clubes entrerrianos como Sportivo San Salvador, Capuchinos de Concordia y Racing de Gualeguaychú, además de experiencias en Banda Norte (Río IV), UNCAUS (Sáenz Peña) y Atenas (Patagones).

También fue asistente en Olímpico de La Banda, Central Entrerriano de Gualeguaychú e Instituto de Córdoba, y en el ámbito formativo estuvo al frente de las selecciones nacionales U16, U17 y U21 de la Confederacion Argentina de Basquetbol.En el último tiempo, trabajó también en el Club Atlético Parque y se dedicó al básquet formativo y a la capacitación de entrenadores a través de clínicas.

Un nuevo paso en la carrera de un profesional nacido en Villaguay que ahora formará parte de uno de los clubes más importantes del país