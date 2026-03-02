Se conocieron los enclaves estratégicos para el Gobierno y reforzó su seguridad por la Guerra en Medio Oriente

El Gobierno resolvió este sábado elevar el nivel de seguridad a “Alto” a todo el territorio nacional luego de respaldar la ofensiva de Estados Unidos e Israel en Irán y la escalada bélica en Medio Oriente.

Desde entonces, las Fuerzas Federales de Seguridad aplican un protocolo especial destinado a resguardar objetivos sensibles en el país, bajo la coordinación de la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones.

En primer lugar, se dispuso un servicio permanente de cobertura de la comunidad judía y sedes diplomáticas de los estados involucrados en el conflicto bélico, como las Embajadas de EEUU e Israel y la AMIA.

En esos puntos, se agregó un refuerzo, durante las 24 horas, con móviles y efectivos de Objetivos Diplomáticos de la Policía de la Ciudad y de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, según pudo saber Infobae.

Esto implica el chequeo a personas que ingresan a los edificios, automóviles que se detienen en el lugar o tienen acceso a estos sitios, y la requisa de paquetes que se reciban, entre otras acciones.

En cuanto a las fronteras, Gendarmería reforzó todos los pasos limítrofes con agentes y tecnología, con especial énfasis en inteligencia, investigación y logística, publicó el portal de Infobae.

Los gendarmes prestan atención a los registros de radares aéreos y terrestres que están ubicados en puntos estratégicos de las zonas limítrofes.

Los puntos más sensibles son la triple frontera en la provincia de Misiones, con Brasil y Paraguay; la triple frontera en Salta, con Bolivia y Paraguay; y toda la costa del Paraná en la provincia de Corrientes.

Sin embargo, son las centrales nucleares, consideradas objetivos centrales estratégicos, las que se nutrieron de mayor presencia de efectivos de uniforme verde. Se trata de Atucha 1 y 2 en el partido bonaerense de Zárate y en la ciudad cordobesa de Embalse; así como también del Centro Atómico Bariloche.

Precisamente, en octubre de 2025, la fuerza de seguridad que comanda Claudio Brilloni llevó adelante un ejercicio táctico que contó con un simulacro en la central nuclear ubicada en la ciudad bonaerense, bajo una hipótesis de crisis: una toma de rehenes bajo la amenaza de sabotear las instalaciones.

Al mismo tiempo, la Policía de Seguridad Aeroportuaria se mantiene en alerta, principalmente, en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, ubicado en el partido de Ezeiza, para vuelos internacionales, y en el Aeroparque Jorge Newbery porteño, para conexiones regionales.

Otras terminales aéreas clave son las de Córdoba, Bariloche, Mendoza, Rosario, Iguazú y Salta, ampliaron las fuentes del caso consultadas.

En cuanto a Prefectura Naval, aporta patrullajes en cursos de agua como el Río Bermejo, que une el extremo norte de Argentina y el extremo sur de Bolivia; y puntos sensibles del río Paraná, que recorre las provincias de Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Chaco y Buenos Aires, y que alberga las centrales hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá.

Fuentes consultadas por el portal de Infobae destacaron que el riesgo de un atentado en territorio argentino, en el contexto de la guerra en Medio Oriente, es bajo en la actualidad; sin embargo, las alertas continuarán al máximo.