Tras 12 años en una banca, De Ángeli consiguió un cargo de planta transitoria como asesor en el bloque del PRO

El exsenador nacional Alfredo De Angeli (PRO) quedó afuera de todos los esquemas del oficialismo. Quiso pulsear con Nancy Vallejos por la presidencia de su partido a nivel provincial, pero no le dieron los consensos. La realidad es que tras 12 años ocupando una banca en Senado de la Nación, incluso presidiendo la Comisión de Agricultura, no pudo construir una estructura que los sostuviera, que sustanciara su figura como dirigente político, se aquerenció con el espacio y por eso insistió hasta que logró ser designado como asesor en planta transitoria categoría A-1.

La información fue facilitada por la Dirección General de Recursos Humanos del Senado de la Nación. El decreto con su designación se formalizó el 26 de enero, fue rubricado por la presidenta de la Cámara Alta, Victoria Villarruel y fue publicada por Radio2820.com.

En este marco, el ex productor agropecuario percibirá un salario que rondaría los 3 millones de pesos por asesorar -junto a poco más de una docena de otras personas- a los tres integrantes del bloque del PRO presidido actualmente por el misionero Enrique Martín Goerling Lara.

Una situación algo similar también consiguió la exsenadora nacional Stefania Cora -del PJ entrerriano, en la Auditoría General de la Nación- y volvió a su lugar de planta en Diputados la exlegisladora Carolina Gaillard (PJ).