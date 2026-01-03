Gualeguaychú: esta noche comienza la Fiesta Nacional Carnaval del País que marcará la temporada de verano

Imagen de archivo. El Corsódromo ya está listo para recibir a las cuatro comparsas que buscan ser la nueva campeona.

Papelitos (Club Juventud Unida y última campeona, dirigida por Juane Villagra), Ará Yeví (Club Tiro Federal, a cargo de Guillermo Carabajal), Marí Marí (Club Central Entrerriano, bajo la dirección de Gregorio Farina) y O’ Bahía (Club de Pescadores, dirigida por Adrián Butteri), en ese orden, se aprestan para la primera de 11 noches que vivirá el Carnaval del País.

De esta manera, Gualeguaychú se prepara para recibir a miles de visitantes que llegarán para ser parte del espectáculo a cielo abierto más grande de Argentina.

El Corsódromo “José Luis Gestro” será el escenario donde se vivirán las 11 noches del mejor Carnaval del País. Las fechas son: los sábados 3, 10, 17, 24 y 31 de enero; 7, 14, 21 y 28 de febrero; más el feriado de carnaval del 15 y 16 de febrero (domingo y lunes).

En esta primera noche, a las 21 horas, está previsto el acto formal con el corte de cinta y a las 22 comenzará el desfile de las comparsas por los 500 metros de la pasarela más linda del país.

Vale recordar que, los residentes del Departamento Gualeguaychú tendrán 50% de descuento en la entrada general durante las noches de enero y febrero. La promoción es válida para compra presencial en boletería presentando DNI que acredite domicilio.

Edición 2026 Néstor Lapalma y Roberto “Toto” Arakaki

La Fiesta Nacional del Carnaval del País rinde homenaje a dos hacedores históricos que dejaron una huella imborrable en la pasión carnavalera de Gualeguaychú. La temporada inicia el sábado 3 de enero con once noches de brillo y tradición.

Por eso, esta edición llevará los nombres de dos figuras emblemáticas: Néstor Lapalma y Roberto “Toto” Arakaki. La Comisión Directiva anunció este merecido reconocimiento, destacando el compromiso, la dedicación y el legado de ambos en la construcción de la fiesta que identifica a la ciudad y moviliza a miles de personas cada verano, consignó el área de Prensa del Carnaval.

Roberto “Toto” Arakaki fue un verdadero maestro de las plumas y uno de los pioneros de la comparsa Papelitos, desde sus inicios en 1977. Su casa en calle 25 de Mayo se convirtió en el primer taller improvisado donde nació la creatividad colectiva que caracterizó a la comparsa. Con su humildad y pasión inquebrantable, Arakaki perfeccionó la técnica de espaldares y tocados, marcando un estilo que inspiró a generaciones de artesanos. Su trabajo incansable, incluso colaborando con otras comparsas en años posteriores, refleja un compromiso profundo con el Carnaval del País, transmitiendo no solo habilidades técnicas sino también el amor por esta tradición que late en el corazón de Gualeguaychú, se sostuvo desde el área de Prensa del Carnaval.

Por su parte, Néstor Lapalma se erigió como una voz respetada y un líder positivo en Marí Marí y el Club Central Entrerriano. Como primer embajador oficial de la comparsa, su labor desinteresada y su capacidad para unir equipos fueron fundamentales en el crecimiento de la fiesta.

Lapalma representó el espíritu comparsero con compromiso constante, sosteniendo los valores de trabajo colectivo y pasión que definen al Carnaval. Su huella permanece en cada desfile, recordándonos que detrás del brillo hay personas que, con esfuerzo silencioso, mantienen viva esta celebración nacional.

Este doble homenaje subraya la tradición de la Comisión de dedicar cada edición a personalidades que encarnan lo mejor del carnaval gualeguaychuense. Su legado iluminará las once noches de desfile que comienzan el 3 de enero, invitando a locales y visitantes a celebrar no solo el espectáculo, sino también a quienes lo hicieron posible con su dedicación inquebrantable.

¿Qué pasa si llueve?

El Carnaval del País cuenta con un protocolo de Contingencias Climáticas pensado para tales situaciones. El mismo está disponible en el sitio digital oficial del espectáculo y puede ser descargado desde allí, destacó el área de Prensa del Carnaval.

Este Protocolo tiene como objetivo central que la Organización del Carnaval del País, como espectáculo a cielo abierto que es, afronte la resolución de las emergencias que puedan generar las amenazas del clima en un marco de certidumbre y previsibilidad para el espectador, privilegiando antes que cualquier otra cosa la seguridad de integrantes, colaboradores, trabajadores y público en general; y custodiando también el patrimonio de cada uno de los Clubes participantes. La interpretación del Protocolo deberá ajustarse, siempre, a la fidelidad con estos principios.

Reglas

1) En el supuesto de amenaza de lluvia, el horario tope para decidir la realización o suspensión del espectáculo se establece a las 21:00 horas del día del Evento.

2) Una vez iniciado el desfile no se suspenderá por lluvia.

3) Con el fin de garantizar la reconocida calidad del Carnaval del País, el desfile será puntuable en todos los casos en el que el mismo inicie.

4) El importe de las entradas y ubicaciones no será reembolsable.

5) Esta consigna deberá ser comunicada a los interesados por todos los medios disponibles, atento que el Carnaval del País es un espectáculo a cielo abierto que, si bien está sujeto a las inclemencias del tiempo, puede contemplar la reprogramación para fechas restantes.

6) En los casos que el Evento se suspenda en virtud de los casos indicados en los puntos 1)-lluvia al inicio-y 2)-amenaza de lluvia-, el espectáculo será reprogramado en todos los casos para el día domingo siguiente; con la única excepción de los días domingo y lunes del feriado de carnaval, ya que en el primer caso el espectáculo será reprogramado para el día lunes siguiente, y en el segundo caso para el día sábado siguiente.

7) En los casos que acreditadamente el espectador no pueda concurrir el día domingo siguiente, podrá reprogramar las entradas y ubicaciones que tenga en su poder cualquier otra noche de carnaval -prefijadas o a prefijarse-; siempre teniendo en cuenta las disponibilidades existentes.

La reprogramación no generará costo alguno a quien la solicite, aun cuando la noche elegida fuere de mayor valor.