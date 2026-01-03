Intervención de EEUU en Venezuela: la política entrerriana y la nacional entre el repudio y la celebración

El grave ataque a la soberanía del pueblo venezolano perpetrado este sábado a la madrugada por la administración del presidente norteamericano Donald Trump, que incluyó bombardeos, una acción relámpago que concluyó con el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, detenidos en Nueva York, ha generado una serie de repercusiones del arco político tanto de Entre Ríos como a nivel nacional.

Legisladores y funcionarios de ambos extremos del escenario político provincial se manifestaron en sus respectivas redes sociales.

Repudio y alerta

El Partido Justicialista (PJ) de Entre Ríos publicó en sus redes sociales un comunicado en el que se expresó: “Repudiamos y condenamos los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela, que constituyen una amenaza para toda la región y violan la Carta de Naciones Unidas. Reafirmamos los principios de no intervención, el rechazo al uso de la fuerza y la solución pacífica de los conflictos. América Latina es territorio de paz y soberanía”.

El diputado nacional peronista, Guillermo Michel, adhirió al comunicado del PJ entrerriano y expresó que “como peronista coincido con el comunicado, principalmente con relación a la violación de la Carta de Naciones Unidas”. Pero, añadió: “Considero también que omitimos señalar con anterioridad cuestiones graves del gobierno de Maduro, que llegó a detener a dirigentes políticos y estudiantes, sin respetar la democracia”.

Por su parte, Carolina Gaillard, sostuvo de manera crítica que “no se trata de Maduro. Si te gusta o no se trata de la soberanía de un país. Y que no hay ningún ordenamiento legal que ampare lo que hizo USA”.

Cuestionó que “todas las intervenciones de USA en nombre de la democracia han sido utilizadas como excusa para intervenir políticamente países donde les interesaban sus recursos naturales y había intereses económicos claros. Ahora Venezuela, pero antes fue Irak, Irán, y Afganistán”.

Finalmente sostuvo que “lo que acaba de ocurrir pone en riesgo a la región cualquier excusa es válida para intervenir un estado. A veces es el narcotráfico otras veces la falta de democracia, las excusas varían. El interés es el mismo hacerse de los recursos naturales de los países que no se le arrodillan”.

Celebración de la democracia

Desde el oficialismo nacional, el diputado entrerriano de La Libertad Avanza, Beltrán Benedit, en su cuenta de la red X sostuvo que “hoy Venezuela empieza a cerrar una etapa oscura. Ningún régimen que persigue, empobrece y silencia puede llamarse democrático”.

El legislador que quedó en el ojo de una grave polémica por la visita a condenados por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura cívico-militar que asoló Argentina entre 1976 y 1983, cuestionó que “en la Argentina, durante años se avaló políticamente a esa dictadura” y añadió que “la impunidad no es eterna. La libertad no se negocia”.

Comulgando con Beltrán Benedit, se expresó actual diputado nacional por la alianza entre la UCR y La Libertad Avanza, Darío Schneider, quien de manera categórica destacó: “Se terminó la dictadura en Venezuela” y agregó que “como defensores de los valores la paz y la Democracia celebramos fuertemente que la tiranía que durante años denunciamos, deje el poder frente a los venezolanos”.

Repudio de Agmer

Por su parte, la comisión directiva central de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) rechazó “la intromisión de Estados Unidos en América Latina” y repudió “el ataque imperialista a Caracas y el secuestro del presidente de Venezuela”.

“La implementación de la nueva -y vieja- Doctrina Monroe contra América Latina, tiene en estas horas su momento más agudo y dramático, dejando de ser una región de paz. Ese enfoque que conocemos y que ha hecho que tantas veces América Latina haya sido agredida, invadida y finalmente saqueada por quienes nos consideran su ‘patio trasero’”, declaran en un comunicado difundido este sábado.

“El vil ataque de Estados Unidos no tiene como objetivo ni defender la democracia ni atacar al terrorismo: es la pretensión de saquear al país que detenta la principal reserva petrolera del mundo y otros minerales, así como una posición estratégica para el Cono Sur y el Caribe”, agregaron luego.

“Como lo expresa la CTA Autónoma y la CTA de los trabajadores, nos pronunciamos sin ningún titubeo en solidaridad con el pueblo venezolano, por la autodeterminación de los pueblos, la soberanía nacional y la independencia de toda América Latina. Hoy es Venezuela, mañana puede ser nuestro territorio”, concluyeron.

Más repercusiones a nivel nacional

El presidente Javier Milei celebró la noticia con tres palabras: “La libertad avanza”, y en declaraciones a La Nación+ aseguró que “es una excelente noticia para el mundo libre, no solo por la enorme cantidad de venezolanos que tuvieron que huir del régimen, no solo por lo que han sufrido los que han padecido el régimen en términos de pobreza, en términos de inflación, en términos de caída de la alimentación y pérdida de peso, sino también en términos de violencia, en términos de persecución, en términos de tortura”.

En tanto, en el PRO se indicó a través de un breve comunicado: “Durante años denunciamos que el régimen del dictador criminal Nicolás Maduro destruyó la institucionalidad, persiguió a la oposición, silenció a la prensa y forzó el exilio de millones de venezolanos. Hoy, el accionar impune de quienes devastaron Venezuela llega a su fin. A quienes violan derechos humanos y roban elecciones, tarde o temprano les llega la justicia”, publicó el portal Parlamentario.

“Lo esencial ahora no es el destino personal de Maduro, sino que el pueblo venezolano recupere su país, su libertad y su democracia. Con el liderazgo del legítimo presidente Edmundo González Urrutia y su vicepresidenta designada María Corina Machado, acompañamos una transición pacífica, con verdad y justicia. Desde el PRO reafirmamos que ningún poder es legítimo si nace del miedo y el abuso. Acompañaremos todo proceso que cierre el ciclo autoritario y abra uno de instituciones democráticas fuertes, libertad y dignidad para todos los venezolanos”, agregó el partido amarillo.

El presidente del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, señaló: “Finalmente, después de años de lucha, TRIUNFA EL PUEBLO VENEZOLANO. Celebro la detención del dictador Maduro y deseo una pronta recuperación de la democracia y la libertad en nuestra querida Venezuela. ¡Hasta el final!”.

A su vez, la senadora nacional Patricia Bullrich expresó: “Argentina, al igual que los Estados Unidos, declaró al Cártel de los Soles como organización terrorista, una estructura criminal liderada desde el poder por el propio régimen de Nicolás Maduro. Hoy es un día histórico. Está llegando la libertad y la paz a Latinoamérica”.

A través de un largo posteo titulado “Venezuela libre”, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) dijo que “tras la dictadura de Nicolás Maduro, al pueblo de Venezuela le asiste el derecho inalienable de recuperar de manera inmediata el orden democrático e institucional, con pleno respeto a la voluntad popular expresada en elecciones libres y transparentes”. Para el diputado de la Coalición Cívica, “resulta imprescindible garantizar las libertades individuales y la plena vigencia de los derechos humanos. Asimismo, es indispensable restablecer las condiciones para una paz duradera y una convivencia institucional basada en reglas democráticas. En ese marco, debe asegurarse y acompañarse, de manera legítima, ordenada, efectiva y pacífica, una transición democrática que restituya las instituciones, la soberanía popular y el Estado de Derecho”.

A su vez, el diputado Miguel Ángel Pichetto se mostró a favor de las noticias conocidas este sábado al señalar que “el Gobierno de Maduro estaba totalmente agotado: violador de derechos humanos y antidemocrático. Esta dictadura no iba a reconocer nunca el voto de la gente. Y sus líderes principales estaban involucrados en el narcotráfico. Es el primer paso para que Venezuela recupere la libertad y la democracia a través de elecciones libres”.

La presidenta del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia, dijo que “la esperanza de un pueblo que sueña con volver a su casa. El fin de un régimen que violó los derechos humanos, silenció a los opositores y llevó al exilio a millones de venezolanos”.

Desde el kirchnerismo, el senador Jorge Capitanich sostuvo que “la violación de los artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas en Venezuela constituye una afrenta al derecho internacional, al principio de igualdad jurídica de los estados, al ejercicio de su soberanía y a la autodeterminación de los pueblos. América Latina es una zona de paz, de manera que la solución pacífica de controversias en el marco del respeto a la integridad y soberanía de los estados constituye una premisa esencial que rechaza el uso de la fuerza”. Y cerró: “El reloj del Apocalipsis cada está a 89 segundos del colapso, el número de refugiados alcanza a 130 m de habitantes en el mundo, el cambio climático azota a miles de personas alrededor del planeta y nosotros permanecemos impávidos ante tamaña demostración de indecencia global. ¡Es hora de actuar!”.

La diputada de LLA, Sabrina Ajmechet, presentó un proyecto de declaración para expresar su “beneplácito por la captura del dictador Nicolás Maduro, líder de la organización terrorista transnacional ‘Cartel de los Soles’”. A su vez, declaró su acompañamiento al pueblo venezolano “en este proceso de inicio de su recuperación democrática, esperando que de forma urgente comience a ser gobernado por aquellos ciudadanos que legítimamente eligió en las urnas en las elecciones presidenciales de 2024”.

Por su parte, la diputada Victoria Tolosa Paz llamó “gran cipayo latinoamericano” al presidente Milei, por “festejar el inexplicable bombardeo de Estados Unidos a Venezuela”. Y consideró que “las y los argentinos no podemos aceptar que el Presidente, en nombre de nuestro país, avale bombardeos y el secuestro de un presidente, en cualquier lugar del mundo. Eso no se parece en nada a la LIBERTAD que tanto declama”. En su posteo en la red social X, Tolosa Paz dijo que “Trump y Milei se fueron al carajo” y agregó: “Nos sumamos a los pedidos de paz y de no injerencia extranjera, que sostienen los países del mundo que entienden que el camino de LA VERDADERA LIBERTAD NUNCA ES LA VIOLENCIA”.

El legislador porteño, Leandro Santoro, dijo que “ningún imperio tiene derecho a entrar por la fuerza a otro país para secuestrar a nadie. Es una locura que el presidente Milei célebre semejante violación al derecho internacional. América es una región de paz. Argentina siempre defendió la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en los asuntos internos de otros estados. Decir esto no te convierte en simpatizante de Maduro, te reafirma como demócrata”.

Desde la izquierda, la diputada Myriam Bregman planteó que “la derecha argentina es tan mediocre que arma a su patota digital con el argumento de que condenar la intervención militar y el secuestro de Maduro es apoyar al régimen venezolano. Con esa lógica, en la guerra de Malvinas hubiesen apoyado a Thatcher y festejado en hundimiento criminal del Gral. Belgrano. Siempre denunciamos el régimen autoritario de Maduro, pero no nos confundimos sobre las intenciones de Estados Unidos, no sean tan brutos”.

Por su parte, la diputada Romina del Plá denunció “la intervención imperialista en Venezuela”, diciendo que “ningún gobierno democrático vendrá de una intervención armada del imperialismo. Lo prueba que la derecha fascistoide venezolana apoya la política contra los migrantes de Trump que afectan a muchísimos venezolanos. Denunciamos el respaldo de Milei a esta gravísima intervención imperialista, que lo coloca otra vez como un chirolita de Trump. Es necesaria una inmensa movilización en toda América Latina para repudiar esta intervención y expulsar al imperialismo de toda la región”.

A su turno, el diputado de UP Juan Grabois hizo el siguiente posteo: “¿Caída de Maduro titulan? ¿Festejan? Además de perversos, ¿son idiotas? ¿Festejan una guerra? ¿No vieron cómo quedó Medio Oriente después de Libia, Irak y Siria? No importa si es Maduro, Lula o Kast. Es invasión, bombardeo y secuestro. Es guerra. Es la destrucción del derecho público internacional. Es ilegal. Es criminal. Es el fin de Latinoamérica como zona de paz. Junto a nuestro más enérgico repudio, reafirmo nuestro compromiso militante en la resistencia no-violenta contra la barbarie asesina yankee que festeja el cipayaje local, en defensa de la paz hemisférica y la autodeterminación de los pueblos”.