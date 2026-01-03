Tras los planes de alfabetización, en 2026 la Nación y las provincias pondrán el foco en Matemática

Junto con la alfabetización, los ministros de educación de todo el país acordaron avanzar en un Compromiso Federal por la Matemática.

Al filo del cierre de año, el Consejo Federal de Educación (CFE) formalizó un esquema de trabajo para lo que se perfila como una de las prioridades de la agenda educativa en 2026: la mejora de los aprendizajes de Matemática. En la última asamblea de 2025 del CFE, los ministros de educación de todo el país aprobaron una resolución que abre la discusión sobre un Compromiso Federal por la Matemática, parecido al que suscribieron la Nación y las provincias para fortalecer la alfabetización en mayo de 2024.

En marzo de 2026, los ministerios provinciales y la Secretaría de Educación nacional deben presentar sus planes para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de Matemática en todo el país, según la iniciativa formalizada a través de la Resolución CFE 510/25, que aprueba el documento marco para el debate federal y establece el camino hacia la elaboración los planes.

La propuesta, impulsada por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, retoma la lógica del Compromiso Federal por la Alfabetización y la traslada ahora a la matemática. El texto fue presentado a los ministros provinciales como base para construir un acuerdo federal con metas compartidas, financiamiento específico y mecanismos comunes de seguimiento y evaluación, consignó el portal Infobae.

A diferencia de otras iniciativas impulsadas desde el Gobierno nacional, como el proyecto de ley de “libertad educativa” –que ha generado muchas críticas–, la necesidad de un abordaje urgente de los bajos niveles de aprendizaje de Lengua y Matemática goza de un consenso amplio. Según la propuesta oficial, en esta etapa inicial el foco del Compromiso Federal por la Matemática estará puesto en el segundo ciclo de primaria –a partir de cuarto grado– y en el ciclo básico de la secundaria. Para la alfabetización, en cambio, el foco prioritario es el primer ciclo de primaria (de primer a tercer grado).

El diagnóstico es conocido desde hace tiempo: si los resultados de Lengua son alarmantes, el panorama en Matemática es todavía más crítico. Así lo muestran las evaluaciones nacionales e internacionales: en casi todas, el desempeño de los estudiantes argentinos es peor en Matemática. Por eso, la resolución del Consejo Federal de Educación plantea la necesidad de un “sentido de urgencia” frente a esta situación.

Bajos resultados en primaria y secundaria

En las pruebas PISA 2022, que evaluaron a estudiantes de 15 años, Argentina se ubicó en el puesto 66 de 81 participantes por su desempeño en Matemática. Casi 3 de cada 4 alumnos argentinos (72,9%) quedaron por debajo del nivel mínimo, según el operativo de la OCDE: es el peor resultado desde que el país participa de la medición, que comenzó en el año 2000.

El puntaje de Matemática –378 puntos– fue parecido al obtenido en 2018 (379), pero quedó por debajo de los niveles logrados en los años 2012 y 2009 (388). Al comparar con los países de América Latina, en 2022 Argentina se ubicó en el 8° puesto, por debajo de Chile (412 puntos), Uruguay (409), México (395), Perú (391), Costa Rica (385), Colombia (383) y Brasil (379). A nivel regional, el país solo supera los resultados de Panamá (357), Guatemala (344), El Salvador (343), República Dominicana (339) y Paraguay (338).

Los resultados implican que solo uno de cada cuatro estudiantes argentinos de 15 años puede resolver un ejercicio que requiere aplicar la regla de tres simple, según un informe de Argentinos por la Educación basado en el análisis de los ejercicios de la prueba.

En las pruebas PISA 2022, los estudiantes argentinos de 15 años se ubicaron en el puesto 66 a nivel mundial y en el puesto 8 en América Latina, por debajo de Chile, Uruguay, México, Perú, Costa Rica, Colombia y Brasil.

La prueba Aprender 2024 de secundaria también arrojó resultados críticos. En el último año de escolaridad, solo el 14,2% de los estudiantes alcanzó el nivel satisfactorio en Matemática.

Las evaluaciones nacionales muestran un deterioro sostenido en los últimos diez años. En Aprender 2016, el 70,2% de los estudiantes del último año de secundaria había quedado en los niveles más bajos de la prueba (“básico” y “por debajo del básico”) y el 5,2% alcanzaba el nivel avanzado. En 2024, los que no llegan al nivel esperado representan el 85,8%. En el camino se redujo la proporción de alumnos que logran el nivel satisfactorio, y ya no quedan alumnos en el “avanzado”. Más de la mitad de los alumnos (54,6%) se ubicaron en el nivel más bajo de la prueba, destacó el portal Infobae.

En la primaria la situación es menos grave, pero también crítica. Casi la mitad de los alumnos de sexto grado (48,6%) no alcanzaron el nivel satisfactorio en Matemática en Aprender 2023: la cifra marca un retroceso de 7,1 puntos con respecto a 2016 (cuando el 41,5% quedó por debajo del nivel esperado). Entre 2016 y 2023, la proporción de estudiantes que alcanzan el nivel avanzado se redujo de 19,6% a 11,1%.

Las pruebas regionales ERCE organizadas por Unesco muestran un panorama mejor en tercer grado, pero peor en sexto. En las ERCE Pospandemia, tomadas en 2023, “solo” el 35,6% de los alumnos argentinos de tercer grado quedó por debajo del nivel mínimo esperado, pero la cifra asciende al 83% en sexto grado. Al final de la primaria, casi la mitad de los estudiantes (48,2%) se ubican en el nivel más bajo en esta materia.

Un diagnóstico, 24 planes

Las distintas mediciones coinciden en el diagnóstico. El documento del Consejo Federal de Educación plantea que la situación no puede explicarse como un fenómeno coyuntural o un problema técnico, sino que es una “crisis estructural” que requiere “planificar a largo plazo, coordinar entre Nación y las jurisdicciones, y usar los datos para transformar prácticas docentes de manera situada”.

Para abordar el problema, la propuesta en la que trabaja el CFE se basa en un esquema que combina objetivos comunes definidos a nivel nacional con planes jurisdiccionales adaptados a las realidades locales. La Resolución CFE 510/25 establece que será el Consejo Federal el ámbito encargado de fijar las metas generales del Compromiso, mientras que cada provincia elaborará su propio plan de fortalecimiento de la enseñanza de la matemática, de manera similar a como se trabajó la política de alfabetización en los dos últimos años. Como parte de esa continuidad, el CFE ratificó a José Thomas –exministro de Educación de Mendoza– como su titular hasta el 10 de diciembre de 2027.

Según lo establecido en la resolución del CFE –ya publicada pero aún abierta a la discusión con las provincias–, la Nación se compromete a aportar financiamiento, materiales pedagógicos, formación docente y un sistema de evaluación y monitoreo para asegurar el seguimiento y la comparabilidad entre provincias. “El planteo busca ordenar el esfuerzo federal, establecer un rumbo claro y ubicar a la matemática como un eje prioritario del sistema educativo obligatorio”, dijeron fuentes del Ministerio de Capital Humano al portal Infobae.

Entre los aspectos operativos, la propuesta incluye la creación de una Unidad de Matemática con coordinación central, de manera análoga a la Unidad de Alfabetización dirigida por Paula Campos. El nuevo equipo trabajará en articulación con equipos técnicos provinciales y se apoyará en la red federal ya conformada para la alfabetización, a la que se sumarán perfiles especializados en matemática.

Desde el Ministerio aclararon que la idea no es que la matemática reemplace la prioridad de la alfabetización, sino abordar ambas necesidades en conjunto “para producir un impacto simultáneo en los aprendizajes fundamentales”. El documento oficial señala que “el Compromiso Federal por la Matemática se ensambla con el Compromiso Federal por la Alfabetización, como reflejo y complemento: con el mismo esquema de política nacional prioritaria, busca complementar los contenidos en una política educativa sostenida”.

Como en la política de alfabetización, una de las principales acciones que quedarán enmarcadas dentro del Compromiso Federal por la Matemática es la extensión de la jornada escolar que se viene implementando en primaria desde 2022. La propuesta prevé aprovechar el programa “Una hora más” –que supone la implementación de una “quinta hora” en escuelas de jornada simple– para destinar mayor tiempo pedagógico a Lengua y Matemática, con financiamiento nacional. Según el Presupuesto 2026, el 82% de los fondos del Plan Nacional de Alfabetización estarán destinados a la ampliación de la jornada extendida.

Además, las líneas de acción del Compromiso Federal incluyen la producción de materiales pedagógicos y recursos digitales, junto con la creación de un repositorio federal de materiales didácticos y experiencias de aula.

La iniciativa también se articula con el fortalecimiento del Sistema Integral de Información Digital Educativa (SInIDE), y con la consolidación de una base estadística común que permita realizar seguimientos nominalizados de las trayectorias. “La intención es ofrecer información oportuna y comparable que permita a las provincias ajustar intervenciones, identificar avances y corregir desvíos con evidencia concreta”, señalaron desde Capital Humano.

La “ciencia de los patrones”

A tono con la “libertad de contenidos” y la “libertad de métodos” que suele pregonar el Gobierno, la propuesta enviada a las provincias asume muy pocas definiciones pedagógicas. Se presenta la matemática como “la ciencia de los patrones” y se reconoce su importancia para “la formación de ciudadanos críticos capaces de interpretar, argumentar y actuar con autonomía”.

También se incluyen referencias a la resolución de problemas, a la importancia de “hacer matemática” –en oposición a enfoques más basados en la aplicación de algoritmos en ejercicios repetitivos– y al valor de la matemática como “proceso” antes que como “producto” –es decir, se pone el énfasis en la exploración, la argumentación y el razonamiento matemático, en vez de limitar la evaluación a comprobar si el estudiante llegó al resultado correcto–.

En sintonía con la fórmula que suele expresar el secretario Carlos Torrendell, el Compromiso impulsa la idea de una “sociedad educadora”, que trasciende el aula e involucra a las comunidades, las familias y la sociedad civil. En ese marco se prevén “campañas de revalorización de la matemática”, así como alianzas con instituciones educativas, científicas y organizaciones de la sociedad civil para “acercar” el lenguaje matemático a la vida cotidiana. “El objetivo es sostener la política en el tiempo y consolidar un clima cultural que acompañe su continuidad más allá de un ciclo lectivo”, afirmaron desde Capital Humano.

Otro eje de la iniciativa es la formación docente. “Se promoverán prácticas sostenidas en el llamado ‘juego completo de la matemática’, un enfoque que busca ofrecer experiencias significativas, rigurosas y auténticas desde los primeros años. Para ello se prevén trayectos de capacitación, acompañamientos situados, comunidades de aprendizaje y el fortalecimiento de formadores y referentes jurisdiccionales”, explicaron desde el Ministerio de Capital Humano, señaló el portal Infobae.

Una de las prioridades es la articulación entre primaria y secundaria: allí el objetivo es anticipar las dificultades de la transición entre niveles y “revisar prácticas de enseñanza que se han mostrado insuficientes para revertir los bajos desempeños”.

El Ministerio de Capital Humano presentó a las provincias un cronograma federal para el avance del Compromiso. Junto con la aprobación de la resolución definitiva en el Consejo Federal, prevista para marzo de 2026, se prevé que cada jurisdicción presente su plan. Para la implementación, se firmarán convenios bilaterales entre la Nación y cada jurisdicción, y se conformará una red federal de referentes de matemática.

La implementación en las escuelas comenzará entre marzo y abril de 2026, con monitoreo territorial a partir de mayo, según informaron desde Capital Humano. Además, habrá un encuentro nacional de seguimiento en junio y un cierre para evaluar los avances nacionales y provinciales hacia fin de año.