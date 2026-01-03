Trump asegura que EEUU controlará Venezuela hasta que haya “una transición justa”

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado en su primera rueda de prensa tras la captura de Nicolás Maduro con una segunda oleada de ataques si el chavismo opone resistencia. “Vamos a controlar Venezuela hasta que haya una transición justa y ordenada”, ha aseverado el republicano, quien ha avanzado que las compañías estadounidenses se harán cargo de la industria petrolera del país latinoamericano.

Trump analizará si respalda a la líder opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado para una transición política en Venezuela. Machado ha prometido que Maduro responderá por sus “atroces” crímenes y que Washington ha “cumplido la promesa de hacer valer la ley” ante la negativa de Maduro a “aceptar una salida negociada”. “Estamos preparados para tomar el poder”, ha escrito Machado en sus redes sociales. Maduro ha sido capturado este sábado junto a su esposa, Cilia Flores, y está siendo trasladado a Nueva York en un barco estadounidense hacia Nueva York para ser juzgados por delitos de narcotráfico y posesión de armas, publicó el diario El País de España.

“Estamos listos para organizar un segundo ataque mucho mayor, si es necesario. Así que estábamos preparados para una segunda ola si fuera necesario. De hecho, asumimos que una segunda ola sería necesaria, pero ahora probablemente no sea la primera, si se quiere llamar así, ya que el primer ataque tuvo tanto éxito que probablemente no tengamos que hacer una segunda, pero estamos preparados para hacerlo”, ha proseguido el presidente de EEUU durante su comparecencia ante la prensa.

“Habíamos supuesto que sería necesaria una segunda oleada, pero ahora, probablemente, no se trate de la primera oleada; si se quiere llamar así al primer ataque, que fue tan exitoso, probablemente no tengamos que lanzar una segunda, pero estamos preparados para hacerlo, una oleada mucho mayor, de hecho”, ha continuado.

📺 Trump, tras capturar a Maduro y bombardear Caracas: “Estamos listos para organizar un segundo ataque mucho mayor, si es necesario" https://t.co/cqXbU6Drgc pic.twitter.com/q9sqnaGZoQ — EL PAÍS (@el_pais) January 3, 2026

Trump: “Vamos a controlar Venezuela hasta que haya una transición segura y ordenada”

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha afirmado que su país va a dirigir Venezuela hasta que haya en marcha una “transición segura, adecuada y sensata. No queremos que nadie más tome el poder. Nos encontramos en la misma situación que hemos tenido durante los últimos años. Así que vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y sensata; tiene que ser sensata, porque ese es nuestro objetivo”, ha dicho, asumiendo que, tras el ataque de la madrugada y la captura de Nicolás Maduro, que ha dicho que va de camino a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico, EE UU tiene el control del país. Sin mencionar a la oposición política venezolana, ha dicho que “queremos la paz, la libertad y la justicia para el gran pueblo de Venezuela”, desarrolló el diario El País de España.

“No podemos arriesgarnos a que alguien más tome el control de Venezuela sin tener en cuenta el bienestar del pueblo venezolano; no vamos a permitir que eso suceda, después de décadas de sufrimiento”, ha insistido. El presidente de Estados Unidos ha remarcado que recuperará el negocio petrolero en Venezuela, el país con las mayores reservas de crudo del mundo. “Como todos saben, el negocio petrolero en Venezuela ha sido un fracaso, un fracaso total, durante mucho tiempo. Estaban extrayendo casi nada, en comparación con lo que podrían haber extraído y lo que podría haber sucedido. Nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, invertirán miles de millones de dólares para reparar la infraestructura petrolera, que está en muy mal estado, y comenzar a generar ingresos para el país”, expresó Trump.