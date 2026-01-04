La droga de Trump es el petróleo venezolano: por qué las reservas petroleras son fundamentales para los EEUU

Donald Trump expresó que Estados Unidos está en el negocio del petróleo y venderá el crudo venezolano a otros países, como China e Irán que actualmente lo compran, en mayores cantidades porque, actualmente, el país sudamericano no puede producir mucho por su “mala infraestructura”.

La intervención del Gobierno de Estados Unidos en Venezuela la madrugada del sábado, acompañada de la captura del presidente Nicolás Maduro, ha conmocionado al mundo y particularmente a Latinoamérica que, desde hace 37 años, no padecía de este tipo de acciones militares, luego de un largo historial de ataques en busca de sus recursos naturales o de influencia geopolítica durante la Guerra Fría.

Horas después de la acción militar realizada en Caracas con helicópteros, drones y misiles, el presidente Donald Trump pronunció un discurso en el que justificó las acciones de su Gobierno y reveló que su administración gobernará Venezuela temporalmente. Las declaraciones las dio una conferencia de prensa celebrada en el complejo de Mar-a-Lago, en Palm Beach, de propiedad del mandatario, consignó el portal Bloomberg.

“Vamos a hacer que nuestras enormes compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes del mundo, entren, gasten miles de millones de dólares, arreglen la infraestructura que está muy dañada, infraestructura petrolera, y comiencen a ganar dinero para el país”, dijo Trump.

También dijo que Estados Unidos está en el negocio del petróleo y venderá el crudo venezolano a otros países, como China e Irán que actualmente lo compran, en mayores cantidades porque, actualmente, el país sudamericano no puede producir mucho por su “mala infraestructura”.

“Tendremos a las mejores compañías petroleras en el mundo entrando e invirtiendo miles de millones de dólares y sacando dinero, usando ese dinero en Venezuela, y los grandes beneficiarios será la gente de Venezuela”, dijo el mandatario.

El petróleo de Venezuela es muy significativo. El país posee las reservas probadas de crudo más grandes del mundo, contabilizadas en 303.200 millones de barriles, según el reporte anual de estadísticas 2025 de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, conocida como OPEP.

Las reservas petroleras del país fueron clave en la intervención estadounidense porque Estados Unidos necesita el crudo de Canadá y México, y en el marco de la renegociación del T-MEC, puede dejar de comprar una parte a estos países y usar el petróleo venezolano, dijo Ramsés Pech, analista de la consultora energética Caraiva y Asociados.

“Venezuela tiene reservas probadas de petróleo para más de un siglo a su ritmo de producción actual”, agregó. Las reservas probadas de petróleo tienen una probabilidad de extracción comercial de al menos 90% con la tecnología disponible a los precios actuales.

Las tensiones con Estados Unidos por el petróleo de Venezuela se agudizaron desde 2007 cuando las empresas estadounidenses ExxonMobil y ConocoPhillips rechazaron un acuerdo del Gobierno del entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013) y litigaron en cortes internacionales, tras un proceso de nacionalización petrolera. El acuerdo fue aceptado por la estadounidense Chevron, la británica BP, la francesa Total y la noruega Statoil, destacó el portal Bloomberg.

Pese a las sanciones estadounidenses que recibió la empresa estatal venezolana PDVSA, Chevron fue la única empresa que mantuvo operaciones intermitentes y autorizaciones restringidas del Gobierno estadounidense para operar en Venezuela, que se remontan a la primera administración de Donald Trump, según Bloomberg.

Doctrina Monroe y América Latina

Trump comentó la importancia de la doctrina Monroe pese a su olvido por gobiernos anteriores, en referencia a la política exterior del expresidente James Monroe, que perseguía una ruptura clara entre Estados Unidos y Europa para ampliar su influencia en los países de la región bajo el slogan de “América para los americanos”.

Esta doctrina ha sido un precedente para la expansión estadounidense en el continente, incluso fue usada por el expresidente Theodore Roosevelt (1901-1909) para justificar intervenciones unilaterales en América Latina, de acuerdo con la Oficina del Historiador del Departamento de Estado. Incluso, durante la rueda de prensa, Trump se refirió a esa doctrina con sus propias iniciales al llamarla la “Doctrina Donroe”.

El gobierno de Trump manifestó, en su Estrategia de Seguridad Nacional, publicada en noviembre de 2025, que el hemisferio occidental alberga “numerosos recursos estratégicos” que Estados Unidos debería desarrollar en colaboración con aliados regionales, para que tanto los países vecinos como el nuestro sean más prósperos, resaltó el portal Bloomberg.

“Bajo nuestra nueva Estrategia Nacional de Seguridad, el dominio estadounidense en el hemisferio occidental no será cuestionado otra vez”, dijo Trump en la rueda de prensa. “No sucederá”.

El documento de seguridad también menciona que será difícil revertir cierta influencia extranjera en la región, ante las alineaciones políticas entre “ciertos gobiernos latinoamericanos y ciertos actores extranjeros”.

La oposición venezolana también ha manifestado su interés en hacer negocio con el petróleo venezolano. La política María Corina Machado, premio Nobel de la paz 2025, dijo que su intención era privatizar todas las industrias de Venezuela.

“Olvídense de Arabia Saudita. Tenemos más petróleo, potencial infinito y vamos a abrir mercados. Vamos a expulsar al Gobierno del sector petrolero. Vamos a privatizar toda nuestra industria. Venezuela tiene recursos enormes: petróleo, gas, minerales, tierra, tecnología”, declaró Machado en una entrevista con Donald Trump Jr. en febrero de 2025.