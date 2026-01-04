Las primeras imágenes de Nicolás Maduro en las oficinas de la DEA en Nueva York

Las fotografías y videos muestran al líder chavista siendo escoltado por agentes federales tras su captura en Caracas y su posterior traslado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

El depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, llegó el sábado a la noche a Nueva York bajo custodia estadounidense tras un operativo que incluyó un traslado en avión militar, un vuelo en helicóptero hacia Manhattan y su derivación a una instalación federal vinculada a la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA).

La cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca difundió un video en el que se observa el ingreso de Maduro a un edificio de la DEA. En el registro se lo ve con un abrigo negro con capucha, caminando por un pasillo con alfombra azul rotulada “DEA NYD”.

De acuerdo con la cadena CNN, Maduro fue procesado y se le tomaron las huellas dactilares en la oficina de la DEA en Manhattan. En el video, el líder del régimen venezolano pronuncia la frase “Happy New Year (Feliz año nuevo)”, dirigida a una persona fuera de cámara.

Maduro arribó a la ciudad en un helicóptero que aterrizó en un helipuerto a orillas del río Hudson, cerca de la calle 31, en el lado oeste de Manhattan. El traslado ocurrió luego de su llegada en un avión militar a un aeropuerto del norte del estado de Nueva York, publicó el portal de Infobae.

El ex mandatario chavista será conducido primero a una instalación federal asociada a la DEA y luego al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal ubicada en el distrito de Brooklyn.

Maduro enfrenta cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos vinculados con armas automáticas, en una causa impulsada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Ese organismo acusó formalmente a Maduro en 2020 y este sábado hizo pública una acusación sustitutiva presentada ante el tribunal federal. Hasta ahora, el proceso se desarrollaba sin la presencia del acusado en territorio estadounidense.

El traslado inicial se realizó en un Boeing 757 de uso militar que aterrizó por la tarde en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar ubicado en el norte del estado de Nueva York. Según medios locales, fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro durante la madrugada en Caracas.

En la base aérea de Stewart aguardaban decenas de agentes de distintas agencias federales, entre ellas el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la DEA, con temperaturas cercanas a los dos grados centígrados bajo cero. Maduro descendió del avión esposado y fue trasladado bajo custodia en helicóptero hacia Manhattan.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump describió el operativo de extracción como una acción de alta complejidad planificada durante meses.

“Fueron meses de trabajo de nuestros colegas de los servicios de inteligencia”, explicó el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, al señalar que se recopilaron datos sobre los movimientos y rutinas de Maduro antes de ejecutar la misión.

“Observamos, esperamos, nos preparamos”, añadió durante una rueda de prensa. Caine precisó que más de 150 aeronaves participaron en la misión, coordinadas en distintos puntos del hemisferio.

Trump sostuvo que siguió la operación en tiempo real. “La vi, literalmente, como si estuviera viendo un programa de televisión”, afirmó en una entrevista con Fox News.

Tras la captura, Maduro y Cilia Flores fueron evacuados y puestos bajo control militar estadounidense. Trump indicó que no se registraron bajas entre las fuerzas de su país. “Que no hayamos tenido ningún muerto fue increíble”, señaló.

Desde Caracas, el Tribunal Supremo de Justicia chavista ordenó el sábado por la noche que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma como presidenta interina.

“Se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, debes y facultades inherentes al cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación”, informó la presidenta de la Sala Constitucional, Tania D´Amelio, al leer un comunicado transmitido de forma obligatoria en radio y televisión.

El fallo descarta por ahora la falta absoluta de Maduro, que obligaría a convocar elecciones en los 30 días siguientes.