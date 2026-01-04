Trump avala a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y le advierte “que haga lo correcto”

Imagen de archivo de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumirá la presidencia por orden del Tribunal Supremo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado este domingo una advertencia a Delcy Rodríguez, que asumirá la presidencia de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por orden del Tribunal Supremo. “Si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro”, ha dicho el dirigente republicano en una entrevista telefónica con The Atlantic Magazine.

Por su parte, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, además de descartar de nuevo a la líder opositora María Corina Machado para pilotar una transición, ha asegurado que con Rodríguez se puede negociar, a diferencia de Maduro.

Ayer, Trump ya dijo que Machado, también premio Nobel de la Paz, no cuenta con “el apoyo y el respeto” necesarios para impulsar el cambio en Venezuela, consignó el diario El País de España.

Mañana lunes, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, comparecerán ante un tribunal federal de Nueva York, en Manhattan. Por otro lado, el ministro de Defensa venezolano, Vladímir Padrino, ha acusado a los militares estadounidenses que llevaron a cabo la Operación Resolución Absoluta de “asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad [del mandatario], soldados y ciudadanos inocentes”, aunque no ha facilitado una cifra de víctimas.

En cambio, el diario The New York Times, ha asegurado que las víctimas por la intervención estadounidense ascienden a 80 persoanas.

Por otra parte, España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay han rechazado en un comunicado conjunto “las acciones militares ejecutadas unilateralmente” por EEUU en Venezuela.