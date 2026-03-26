Se realizó la primera ablación del año en el Hospital Centenario de Gualeguaychú

El procedimiento se realizó durante la madrugada y primeras horas de la mañana del jueves por el equipo interdisciplinario de procuración del nosocomio, en coordinación con la Fundación Favaloro y el CUCAIER.

Entre la madrugada y la mañana de este jueves, el Hospital Centenario de Gualeguaychú concretó una nueva ablación de órganos, completando así el primer procedimiento de este tipo en lo que va del año.

La operación fue realizada por el equipo interdisciplinario de procuración de órganos y tejidos del nosocomio, tras el fallecimiento de un paciente joven ocurrido en las últimas horas.

La familia del paciente tuvo el valorable gesto de donar los órganos para que personas en la lista nacional de emergencia puedan recibirlos y mejorar su calidad de vida.

Según confirmó a R2820, la directora del nosocomio, Andrea Martins, se trató de una ablación múltiple. Los riñones y córneas fueron enviados a Paraná en ambulancia de alta complejidad, el hígado fue trasladado por un equipo médico de la Fundación Favaloro.

A ello, se sumó el bazo que fue remitido a Santa Fe para estudio de histocompatibilidad.

El operativo se desarrolló cumplimentando todos los pasos establecidos por el protocolo vigente en materia de donación y trasplante. Para su ejecución, el hospital trabajó en coordinación con el Centro Único Coordinador de Ablaciones e Implantes de Entre Ríos (CUCAIER). Los tejidos obtenidos fueron trasladados a destino para su implante en pacientes en lista de espera.

La Unidad de Coordinación de Trasplantes del Hospital Centenario es supervisada por el CUCAIER, dependiente del Ministerio de Salud de Entre Ríos, y cuenta con personal especialmente capacitado en los procedimientos de detección, selección y mantenimiento de donantes. Su misión es satisfacer la demanda de pacientes que esperan un trasplante, garantizando la igualdad de oportunidades en el marco del Programa Federal de Procuración de Órganos y Tejidos.

Entre sus principales objetivos se destacan el incremento de la donación para reducir los tiempos de espera y la optimización en la utilización de los órganos donados, con el fin de disminuir el registro nacional de pacientes agrupados por órgano, tejido y condición de salud.

El proceso de donación paso a paso

Cuando se detecta un posible donante, se inicia de inmediato el proceso de evaluación médica para determinar la aptitud de los órganos y tejidos para ser trasplantados.

En simultáneo, y para asegurar la equidad en la distribución, el Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante (SINTRA) identifica a los posibles receptores teniendo en cuenta criterios como la compatibilidad biológica, la antropometría, la situación clínica del paciente, el lugar donde fue procurado el órgano, la edad y la antigüedad en lista de espera.

Luego se proyecta la logística de traslado que incluye, como en este caso, aviones sanitarios, ambulancias de alta complejidad y un dispositivo de seguridad a cargo de la Policía de la Provincia.

Aquí, la Jefatura Departamental dispuso móviles para escoltar la ambulancia hacia el aeropuerto de Concordia y un centro médico de Paraná a fin de garantizar el traslado seguro de los órganos.

Fuente: R2820