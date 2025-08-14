Judiciales

El STJ recibió al Comité Nacional de Prevención de la Tortura

14 de Agosto de 2025 - 19:04

El presidente del Superior Tribunal de Justicia, vocal Leonardo Portela, la vicepresidenta, vocal Laura Mariana Soage y el presidente de la Sala Penal, vocal Daniel Carubia, recibieron hoy a integrantes del Comité Nacional para la prevención de la Tortura (CNPT), Órgano Rector del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SNPT) de la República Argentina.

Del encuentro, realizado esta mañana en el Salón de Acuerdos del STJ, una delegación del Comité, integrada por las Comisionadas Rocío Alconada Alfonsín y Natalia Gabellini; el Comisionado Kevin Nielsen; la integrante del Comité Provincial de Prevención de la Tortura de Entre Ríos, Comisionada Sofía Stamatti y el integrante de la Dirección de Mecanismos Locales del Comité, Gabriel Guardiola.

En la oportunidad, los representantes del SNPT hicieron saber que se encuentran realizando visitas de inspección a los espacios de reclusión de la provincia, conjuntamente con el Comité Provincial de Prevención de la Tortura de Entre Ríos (CPPTER), con el objetivo de promover la articulación y fortalecimiento del SNPT, y del seguimiento de las recomendaciones efectuadas en los informes correspondientes a las visitas del CNPT de los años 2021 y 2023[1].

Por su parte, los integrantes del STJ se mostraron interesados en el trabajo que el organismo está llevando a cabo en la provincia y en las capacitaciones que realizan con diversas instituciones.

CNPT es un organismo estatal independiente, creado en cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT), y tiene por finalidad la prevención de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en cualquier institución pública, privada o mixta en donde se encuentren personas privadas de la libertad. Para ello, cuenta con el mandato legal de supervisar las condiciones de detención de todos los lugares de encierro.

