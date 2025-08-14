La escritora Selva Almada abrirá los conversatorios de la Feria del Libro Paraná Lee

Este jueves 14 de agosto, la reconocida autora de novelas nacida en Entre Ríos participará a las 15:00 del conversatorio "No es (solamente) una orilla". También estará presente el ganador del premio Clarín de Novela, Roberto Chuit Roganovich, entre muchos otros.

La feria comenzará este jueves desde las 10:00 con una gran cantidad de actividades para realizar durante todo el día. Una de ellas será la participación de la entrerriana Selva Almada, que abrirá los conversatorios, en una charla moderada por Ferny Kosiak.

A su vez, la charla «Ahí, en el remanso» tendrá como protagonista a Roberto Chuit Roganovich, ganador del Premio Clarín de Novela, y será a las 17:00. Modera: Ana Testa.

En tanto que a las 19:00 será el turno del conversatorio «La Generala», a cargo de la escritora Emilia Delfino. Modera: Sonia Fernández.

La feria Paraná Lee contará con más de 70 stands con venta de libros, espacios de lecturas para las infancias, música en vivo, entre muchas más.