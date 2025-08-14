Presentaron la primera edición de Seguí de Fiesta

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos acompaña la difusión de las fiestas populares de la provincia. En ese marco, se presentó este miércoles en el Museo Casa de Gobierno, ubicado en Paraná, la primera edición de Seguí de Fiesta. En el evento, organizado por el municipio de esa localidad, se celebrarán los 118 años de Seguí. Se llevará a cabo los días 6 y 7 de septiembre en el Predio Ex Ferrocarril deesa ciudad, con entrada libre y gratuita y una amplia grilla cultural.

La jornada comenzó con las palabras de las autoridades presentes. La directora General de Programas y Promoción Cultural de Entre Ríos, Natalia Prado, destacó: "Acompañamos las iniciativas de cada municipio en eventos que muestran la identidad local y brindan un espacio a los artistas, emprendedores y artesanos, para que puedan visibilizar su trabajo".

El intendente de Seguí, Edgardo Muller, remarcó la importancia del evento para dar a conocer la ciudad. "Es una oportunidad para difundir el enorme potencial que tiene nuestra gente, nuestras empresas, comercios, emprendedores y todos los que hacemos de nuestra ciudad una bella localidad pujante y en crecimiento", señaló.

También estuvieron presentes la secretaria de Gobierno de Seguí, María Isabel Vega; y el director del área de Cultura, Carlos Santos.

El evento finalizó con música en vivo y una degustación de platos elaborados con carne de cerdo, una de las principales estrellas del concurso gastronómico que será parte de la fiesta.