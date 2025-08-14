Patronato: Federico Castro se perderá solo el partido ante Arsenal de Sarandí

Patronato recibió una buena noticia este jueves, ya que el tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) determinó que Federico Castro deberá cumplir una fecha de suspensión y no dos, como se temía en un principio. El delantero fue expulsado el pasado lunes en la derrota por la mínima ante All Boys, por la 26ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional.

Castro protagonizó una pelea con Maximiliano Coronel y ambos vieron la tarjeta roja a los 40 minutos del primer tiempo. El árbitro Lucas Cavallero, que ya había amonestado al futbolista de Patrón, entendió que existió una agresión mutua entre los futbolistas y los mandó a los vestuarios antes de finalizar la mitad inicial.

Sin embargo, el Boletín Número 6740 del Tribunal de Disciplina determinó lo siguiente: “1º) Se suspende por un partido, al jugador Maximiliano Coronel, del Club All Boys. Art. 13 1. e) del Código Disciplinario.- 2º) Se suspende por un partido, al jugador Federico Gastón Castro, del Club Patronato de Paraná. Art. 13 1. e) del Código Disciplinario”.

De esta manera, el exIndependiente Rivadavia se perderá el partido del próximo domingo ante Arsenal de Sarandí en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por la 27ª fecha, y podrá estar a disposición de Gabriel Gómez en la siguiente, cuando el equipo entrerriano visite a Colegiales, por la 28ª jornada.

Otra buena para Patronato será el regreso de su goleador, Alan Bonansea, frente al cuadro del Viaducto, luego de dos fechas de suspensión por su expulsión contra Deportivo Madryn. En cambio, no podrá ser de la partida el defensor Gabriel Díaz, por haber llegado a la quinta tarjeta amarilla.