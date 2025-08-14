Paraná recibirá desde este viernes el Campeonato Nacional de Newcom

El certamen se extenderá hasta el domingo y tendrá la organización de San Martín de Gazzano y Paracao.

El Campeonato Nacional de Newcom tendrá lugar del viernes al domingo próximo en Paraná. Se trata de un deporte especialmente diseñado para personas mayores que encuentran en esta práctica un espacio de entretenimiento y también una manera de generar vínculos con sus pares.

“El newcom es un deporte que viene creciendo muchísimo. Los jugadores y las jugadoras dicen que Paraná se está constituyendo en la capital provincial del newcom y por qué no aspirar a más en la región y en nuestro país”, indicó el subsecretario de Deportes del municipio, Juan Arbitelli.

En representación de San Martín de Gazzano, Liliana Martínez, profesora de la disciplina, informó que en el club estarán presentes equipos de la provincia de Santa Fe y de Victoria. En total serán 18 equipos, 8 de la categoría +60 Femenino; 5 de +50 Femenino y 5 de +68 mixtos.

Roberto Méndez, presidente de la subcomisión de Newcom del Club Paracao y director técnico, manifestó: “Este año recibimos apoyo de distintas entidades, se sumó al Municipio y fue declarado de interés por el Concejo Deliberante”.

En la entidad de calle Juan Báez estarán presentes 22 equipos de Paraná, Formosa, Chaco, Corrientes, Córdoba y Buenos Aires, de las categorías mixto +50 y mixto +60.

Estuvieron presentes el prosecretario de San Martín de Gazzano, Francisco Vásquez, y Sergio Langhi, jugador del Club Paracao.