Copa Libertadores: River tendrá una parada brava en Asunción

River visitará a Libertad, en el Estadio La Huerta de Asunción, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Se espera la presencia de cerca de 3.000 hinchas Millonarios en Paraguay. El encuentro se disputará desde las 21.30 y el encargado de impartir justicia el brasileño Wilton Sampaio.

River llega a este compromiso luego de un empate sin goles ante Independiente en Avellaneda por el Torneo Clausura. Pese a no sumar victorias en sus últimos dos partidos del campeonato, el equipo de Marcelo Gallardo se mantiene líder de la Zona B y afronta este partido como su primera gran prueba de fuego del semestre.

Las lesiones en defensa son un dolor de cabeza para el DT. Germán Pezzella sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, Lucas Martínez Quarta padece un esguince de rodilla y Paulo Díaz arrastra una sinovitis que, de todas formas, no lo marginará de este encuentro.

La zaga central apunta a tener al chileno al lado de Sebastián Boselli. Lautaro Rivero, que debutó en el clásico, no está incluido en la lista de buena fe para la Copa Libertadores, lo que reduce aún más las variantes defensivas.

En ataque, River contará con Sebastián Driussi, no así con Maximiliano Salas, que sigue recuperándose del esguince de rodilla. En el caso del ex Austin, recibió el alta médica entre semana y podría sumar minutos en Paraguay.

Por el lado de Libertad, viene de empatar 1-1 frente a Deportivo Recoleta por la Liga paraguaya. La mala noticia fue la lesión del arquero titular Rodrigo Morínigo, quien sintió un pinchazo en el muslo y debió ser reemplazado, por lo que apunta a perderse la ida ante River.

En su lugar ingresó Martín Silva, que volvió a jugar tras una larga recuperación. El experimentado arquero uruguayo es el principal candidato a defender el arco este jueves en La Huerta. El DT, Sergio Aquino, presentó un equipo titular fuerte en el último partido de liga, a pesar de que Libertad marcha sexto y lejos del líder Cerro Porteño.

FORMACIONES

LIBERTAD

Martín Silva; Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez, Matías Espinoza; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Joaquín Bogarin, Iván Franco, Lorenzo Melgarejo; Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.

RIVER

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza; Santiago Lencina, Miguel Borja, Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil). Cancha: Estadio La Huerta. Hora: 21.30 (FOX Sports, Telefe).