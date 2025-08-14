Robo millonario en Villa Elisa: un detenido y varios allanamientos

Un robo de gran magnitud se registró en la madrugada del sábado 9 de agosto en Villa Elisa, cuando tres personas con sus rostros cubiertos ingresaron a una vivienda sin forzar accesos, redujeron a su propietario y sustrajeron cerca de 17 millones de pesos en efectivo, un cuchillo y armas de fuego en desuso.

Según informó el subjefe de la Departamental Colón, comisario Héctor Martínez, tras la denuncia del damnificado, personal policial de la comisaría local, junto a las divisiones de Investigaciones e Inteligencia Criminal, inició un operativo que incluyó relevamiento de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos. La investigación permitió identificar el vehículo utilizado por los delincuentes para perpetrar el hecho delictivo.

Con esa información, la Fiscalía a cargo de Alejandro Perroud solicitó al Juzgado de Colón tres allanamientos en viviendas de Villa Elisa y San José, los que se concretaron este miércoles. "En Villa Elisa se secuestraron prendas de vestir, guantes y teléfonos vinculados al ilícito; mientras que en San José se incautó el vehículo usado en el robo, celulares, dosis de cocaína y un arma de fuego sin documentación", especificó el comisario.

El procedimiento derivó en la identificación de seis personas: cuatro de Villa Elisa, directamente relacionadas con el hecho, y dos de San José. Una mujer quedó supeditada a la causa, mientras que un hombre fue detenido por tenencia de estupefacientes y portación ilegal de arma de fuego.

El comisario Martínez detalló que "uno de los sospechosos sería allegado a la víctima y habría facilitado el ingreso y la ubicación del dinero, lo que permitió a los asaltantes actuar rápidamente y retirarse sin generar desorden".

La investigación continúa y no se descartan nuevos procedimientos en los próximos días, dado que se presume la participación de más personas en el ilícito.