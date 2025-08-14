Delincuentes golpearon y maniataron a un adulto mayor para robarle en Viale

Un jubilado domiciliado en la ciudad de Viale fue brutalmente golpeado y atado por delincuentes que irrumpieron en su vivienda para robarle sus pertenencias. El hecho es investigado por la Policía, pero por el momento no hay detenido.

El violento hecho ocurrió en una vivienda ubicada en calle Ramírez y generó gran preocupación en la comunidad, informó el sitio DZnoticias de esa localidad de Paraná Campaña.

Según trascendió, los atacantes ingresaron durante la noche, sorprendiendo a la víctima, dentro de su casa. Tras reducirlo con golpes y maniatarlo, revisaron cada ambiente en busca de objetos de valor.

El hombre tras ser golpeado pidió ayuda, ya que tiene la movilidad reducida porque hace unos años le amputaron una pierna por un problema de salud.