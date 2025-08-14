Dal Molín: “Durante las gestiones del PJ la provincia se endeudó para pagar sueldos, no para hacer obras"

El senador provincial Rubén Dal Molín (JxER-Federación) afirmó que los datos oficiales de la Contaduría General de Entre Ríos confirman que durante los años 2015, 2016 y 2017 las gestiones del Partido Justicialista generaron un déficit económico estructural, que obligó a la provincia a endeudarse para cubrir gastos corrientes -incluido el pago de salarios- y no para financiar obras públicas.

“Los números no mienten. En esos tres años, la recaudación corriente fue siempre inferior a los gastos corrientes, lo que derivó en un déficit acumulado de 4.850 millones de pesos, equivalentes a casi 294 millones de dólares al tipo de cambio de cada año”, sostuvo Dal Molín en un comunicado de prensa enviado a ANÁLISIS.

En el Cuadro N° 2 – Histórico SPNF Entre Ríos – Resultado económico, se observa:

2015: déficit de $276 millones (USD 20,78 millones).

2016: déficit de $3.347 millones (USD 207,93 millones).

2017: déficit de $1.226 millones (USD 64,91 millones).

“Estos resultados económicos negativos muestran que el endeudamiento de esos años no se destinó a inversiones productivas, sino a sostener el funcionamiento diario del Estado. Es decir, la provincia pidió plata para pagar sueldos, no para hacer obras”, enfatizó el legislador.

Dal Molín remarcó que esta herencia condiciona la gestión actual: “El gobernador Frigerio enfrenta vencimientos en dólares de deudas que fueron tomadas para financiar gastos corrientes, en un contexto económico mucho más adverso. Por eso es necesario reestructurar esos compromisos, para liberar recursos que hoy deberían ir a obra pública, salud, educación y producción”.

El Cuadro N° 1 muestra la evolución de la deuda pública provincial: