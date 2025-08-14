Aranda entregó una Declaración de Interés Legislativo al Museo del Dr. Domingo Liotta de Diamante

En la última sesión de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, el legislador provincial Lenico Aranda concretó la entrega de la Declaración de Interés Legislativo -de su autoría- al Museo del Doctor Domingo Liotta, ubicado en Diamante.

El reconocimiento busca poner en valor el legado del médico e investigador diamantino que marcó un hito en la ciencia mundial como creador del corazón artificial. Además de su destacada trayectoria científica, Liotta tuvo un rol central en la gestión pública nacional: fue Secretario de Salud Pública de la Nación durante el gobierno de Juan Domingo Perón y Secretario de Ciencia y Tecnología en la presidencia de Carlos Menem.

“Este es un orgullo para Diamante y para Entre Ríos. Reconocer a Liotta es reconocer el talento, la innovación y el compromiso con la humanidad que también forman parte de nuestra identidad entrerriana”, sostuvo Aranda.

La ceremonia contó con la presencia de Patrick Liotta, hijo del reconocido profesional, quien impulsa un documental sobre la vida y la obra de su padre. El diputado subrayó la importancia de que este tipo de iniciativas culturales y científicas reciban respaldo institucional, afirmando que “desde la Legislatura debemos acompañar todo lo que fortalezca nuestra historia, nuestra identidad y el desarrollo de nuestras comunidades”.