Godoy Cruz perdió con Mineiro y complicó sus chances en la Sudamericana

Godoy Cruz de Mendoza perdió 2-1 ante Atlético Mineiro en el Arena MRV de Belo Horizonte por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. En el estreno de Walter Ribonetto como director técnico, el Tomba comenzó en ventaja pero no pudo sostener el resultado y ahora deberá ganar en el partido de vuelta, que se disputará dentro de siete días en el estadio Malvinas Argentinas.

El encuentro arrancó con un local que buscó imponer condiciones. Rony exigió a la defensa mendocina y al arquero Franco Petroli a los 20 minutos, pero el marcador siguió en cero. A los 37, Santino Andino abrió el marcador con un golazo desde la puerta del área, colocando la pelota en el ángulo de Everson. Antes del descanso, un tanto de Guilherme Arana para el Mineiro fue anulado por fuera de juego y Godoy Cruz se fue al vestuario con la ventaja.

En el complemento, el equipo argentino apostó a la resistencia y a enfriar el juego, pero a los 25 minutos minutos Tomás Cuello aprovechó un error de Petroli para igualar. Cuando el partido parecía encaminarse al empate, a los a los 43 Hulk recibió de Reinier y definió mano a mano para sellar el 2-1 definitivo.

La revancha será el próximo jueves a las 19 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Allí, el Expreso estará obligado a ganar para seguir con posibilidades de avanzar de ronda.