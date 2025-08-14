Bahl y Michel se reunieron con referentes del Partido Solidario

Los candidatos a legisladores nacionales del peronismo, Adán Bahl y Guillermo Michel, mantuvieron un encuentro este miércoles con integrantes del Partido Solidario de la provincia, en el que analizaron la situación económica y social del país y Entre Ríos, y resaltaron la necesidad de consolidar la unidad del campo nacional y popular de cara a las elecciones de octubre, según se informó en un comunicado de prensa.

“Coincidieron en la necesidad de priorizar y profundizar la unidad de los sectores progresistas y de todo el campo nacional y popular para ofrecer una propuesta a los entrerrianos que permita frenar las medidas de Javier Milei y Rogelio Frigerio”, se indicó.

También se mencionó “la promoción del desarrollo productivo y social, la protección de los trabajadores y la defensa de la soberanía y de los intereses de la provincia”.

Cabe recordar que días atrás, el presidente del Partido Solidario y diputado nacional, Carlos Heller, manifestó su apoyo a las candidaturas de Michel y Bahl con el fin de “construir un espacio más numeroso, con más capacidad de ponerle límite a esto que hoy representa un verdadero problema que es el rumbo de este gobierno que encabeza Milei y que en la provincia representa Frigerio”.