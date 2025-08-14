Paraná: denunció el robo de su BMW y la policía lo encontró en su propia casa quinta

Un insólito episodio ocurrió en Paraná este jueves cuando un hombre denunció que le habían robado su automóvil BMW 335i, pero la Policía lo halló oculto en la parte trasera de su casa quinta.

El hecho se había reportado en la víspera como un supuesto hurto. Tras analizar cámaras de seguridad y testimonios de vecinos, personal de la Sección Investigaciones determinó que el vehículo había ingresado por un camino rural que se desprende de la Ruta 12. Los datos recopilados indicaban que el denunciante tenía una propiedad en esa zona, se indicó desde la Jefatura Departamental de Policía a ANÁLISIS.

Al llegar al lugar, y con la colaboración de un vecino que permitió el ingreso por su patio, los efectivos divisaron el auto sin patente colocado, estacionado en la parte trasera de la vivienda del propio denunciante.

En ese momento, el hombre se presentó en la propiedad y permitió el acceso policial. La fiscal Carolina Guzmán ordenó la intervención de la Dirección General de Policía Científica para realizar peritajes y tomar fotografías del vehículo.

La Justicia investiga ahora si se trató de un “autorrobo” con el fin de cobrar el seguro.