Miguel Fullana está cerca de ser el DT Juventud Unida para el Regional Federal Amateur

Juventud Unida de Gualeguaychú trabaja para que Miguel Fullana se convierta en el nuevo director técnico del equipo que competirá en la venidera edición del Torneo Regional Federal Amateur. No será su primera experiencia del DT que supo dirigir al elenco entrerriano en el Torneo Argentino B, de 2006 a 2010, y luego en el Federal A, entre 2019 y 2020.

El presidente de la institución del barrio de la vía, Cristian Gómez, indicó que debían resolver algunos aspectos para que asuma. “Falta ponernos de acuerdo en algunos detalles, pero todo indica que será él”, expresó.

“La realidad que con él venimos laburando y haciendo un trabajo silencioso desde fines de marzo y principios de abril en la reestructuración del fútbol. Ordenó el infantil, femenino y masculino mayor, además de hacer pruebas de jugadores. Este año haremos un sacrificio y traeremos refuerzos de jerarquía y tenemos mucha fe de que se nos pueda dar el ascenso”, agregó Gómez en diálogo con Ahora El Día.

El comienzo temporada 2025/26 del Torneo Regional Amateur de fútbol, que otorga ascensos al Torneo Federal A (tercera categoría del fútbol argentino para los clubes indirectamente afiliados a AFA), está pautado para el 19 de octubre.

De todas maneras, el inicio se podría retrasar unas semanas, dado que el gremio de los futbolistas realizó una presentación para postergar el arranque para más adelante, para que los jugadores provenientes de clubes del Federal A puedan jugar el certamen desde el inicio.

Para Juventud Unida será su tercera participación el Torneo Regional Federal Amateur. En la temporada 2023/24 llegó a semifinales de la Región Litoral Sur, mientras que al año siguiente a instancia de la final regional. En ambas campañas fue dirigido por el mendocino Matías Minich.