Concejales de JxER se reunieron con Roncaglia: destacaron el trabajo articulado para mejorar la seguridad

El Bloque de Concejales de Juntos por Entre Ríos se reunió con el ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia, Néstor Roncaglia. Los ediles subrayaron que la planificación y el trabajo conjunto con el Ministerio son fundamentales para dar respuestas concretas a la demanda ciudadana. Pusieron sobre la mesa una serie de proyectos que tendrán un impacto positivo en materia de seguridad.

“Estamos convencidos de que la seguridad es uno de los temas que más preocupan a los vecinos y como representantes de la ciudadanía debemos actuar con responsabilidad, compromiso y una clara vocación de articulación con las instituciones competentes”, señalaron desde el bloque y remarcaron el rol central del Ministerio de Seguridad como organismo responsable de trazar las políticas públicas en la materia y de tomar las decisiones estratégicas que guían el accionar de las fuerzas policiales y de prevención.

Luego destacaron la predisposición del Ministro Roncaglia y de los representantes de las diferentes fuerzas de seguridad, con quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer los canales de diálogo y la colaboración institucional, al tiempo que pusieron el énfasis en la importancia de trabajar de manera articulada para construir una Paraná más segura.

“La seguridad ciudadana y el orden en el espacio público fueron algunos de los ejes de la reunión, por lo que tuvimos la oportunidad de presentarle uno de nuestros proyectos de ordenanza. Se trata de la iniciativa que busca modernizar el estacionamiento en Paraná, prescindir de la figura de los ‘cuidacoches’, concentrar el control en manos exclusivas del Municipio y ofrecer a los vecinos mayor seguridad y transparencia cuando dejen sus vehículos en la calle”, indicaron los concejales.

En el encuentro los ediles resaltaron la importancia de que “las políticas públicas diseñadas a nivel ministerial tengan un impacto real y tangible en el territorio, los barrios y la vida cotidiana de los ciudadanos” y, en este marco, se pusieron a disposición para “colaborar activamente, aportar propuestas y acompañar la implementación de las medidas estratégicas que se definan en beneficio de todos los paranaenses”.

Del encuentro participaron los concejales Silvia Campos, Maximiliano Rodríguez Paulín, Rosana Toso, Pablo Donadio y Fabián Carbajal, y la Secretaria del Bloque, Narella Guerra. Además del ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, y parte de su equipo, también estuvieron presentes el Jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González; y el jefe de la Departamental Paraná, Carlos Ariel Schmunk.