El arzobispo de Paraná visitará Santa Elena y preparan un repudio

Un grupo de personas y organizaciones están preparando un acto de repudio a la visita que hará a la ciudad de Santa Elena, este domingo, el arzobispo de Paraná, Raúl Martín. Martín será recibido con una caravana en el marco de la celebración de la fiesta patronal de la ciudad en honor a Santa Elena.

Santa Elena es la ciudad de origen de Vicente Suárez Wollert, quien había denunciado públicamente a Raúl Martín, en su calidad de obispo de Santa Rosa, La Pampa, por encubrir los abusos del cura José Padilla, de los capuchinos de la localidad pampeana de Intendente Alvear, publicó Entre Ríos Ahora.

Suárez Wollert había ingresado a la orden de la Fraternidad de Belén, que dirigía el cura Padilla -con antecedentes en el levantamiento carapintada de los 80, durante el gobierno de Raúll Alfonsín- pero el religioso fue absuelto en 2023 por el beneficio de la duda.

El entrerriano Vicente Suárez Wollert lo había denunciado por abusos. En 2015, con 19 años viajó desde su ciudad, Santa Elena, hasta Intendente Alvear, para iniciarse en la vida monástica. Pero no pudo lograrlo. El cura Padilla empezó a acosarlo. Con la excusa de que lo atendiera en su salud, un día lo citó a su habitación:

“Me dijo que nadie lo iba a hacer mejor que yo. Dije que sí, que iría, y pregunté si tenía que ir con mi Ángel Guardián, que me seguía a sol y a sombra. Me dijo que no, que tenía que ir solo. Fue ahí que pasó: primero dijo una serie de incoherencias, que uno tiene que compartir el alma. Esa frase siempre la decía para justificar las groserías que decía o cuando se propasaba. Hasta ahí no había contacto físico. Me empecé a poner nervioso. Intento salir de la habitación, pero él salta de la cama, me agarró de atrás, me besó el cuello y me dijo que yo era solamente de él. Me acuerdo las palabras justas que me dijo: ‘Ya te siento un poquito más mío’. Pensé que estaba poniendo a prueba mi castidad. Cualquier cosa pensé, menos que la persona que estaba encargada de cuidarnos, iba a tener este tipo de intenciones”.

El sacerdote fue sentado en el banquillo acusado de graves hechos de abuso contra Suárez Wollert, ocurridos entre 2015 y 2016, cuando tenía 19 años.

Un año después de su absolución, en 2024, el cura Padilla murió víctima de cáncer.

Raúl Martin, designado por el Papa León XIV en mayo pasado como nuevo arzobispo de Paraná, obispo de Santa Rosa, La Pampa, desde 2013, conoció de cerca la denuncia por abuso sexual a un seminarista entrerriano ocurrido dentro de su rebaño. Se trató del cura carapintada José Miguel Padilla, muerto en septiembre de 2024, que fungió como superior de la Fraternidad de Belén, en la localidad pampeana de Intendente Alvear, que fue absuelto por la Justicia por el beneficio de la duda, aunque antes había sido expulsado de la congregación que presidió desde 2015.

Vicente Suárez Wollert, un joven oriundo de Santa Elena que aspiró a convertirse en monje en la Fraternidad de Belén y de la que salió rápidamente ante los insistentes acosos del superior Padilla, llevó el caso a la Justicia. Aunque el obispo de Santa Rosa, Raúl Martin, negó en los Tribunales de General Pico conocer al denunciante a pesar de que el denunciado lo admitió y que una serie de correos electrónicos prueban lo contrario. Lo contó el propio denunciante.

No bien el caso Padilla se hizo público, el obispo de Santa Rosa minimizó el hecho y puso en duda el testimonio de Suárez Wollert. “Teníamos solamente la parte pública que hace este joven, y en lo que hizo público al menos tengo elementos que lo podría desdecir. No todo lo que dicen las víctimas deben ser concebidos como verdad”, fueron algunas de las arriesgadas frases del obispo con los medios de comunicación”, dijo primero Martin.

Primero lo trató de “caradura” al jefe de la Iglesia pampeana, y después agregó: “Me sorprende que Martín hable que tenga elementos para desdecirme o que tomó conocimiento por la denuncia penal, siendo que yo en dos oportunidades le escribí relatándole las situaciones de abuso que se vivían en Alvear. Por eso me sorprende y me duele la hipocresía”.

Ahora, bajo el lema “A un encubridor no se le da la bienvenida” se preparan actos de protesta en Santa Elena para este domingo.

Este miércoles, Suárez Wollert pidió al Arzobispado de Paraná que lo borre de sus registros como bautizado -trámite que técnicamente se conoce como apostasía- y de ese modo renunció al vínculo generado a partir del bautismo.

“El motivo de esta decisión -dice la carta que presentó en la curia- se fundamenta en la conducta del actual Arzobispo, Monseñor Raúl Martín, quien, en su anterior función como Obispo de La Pampa, avaló con su silencio y omisiones los abusos cometidos por el sacerdote José Miguel Padilla, negándome la ayuda pastoral que le solicité, omitiendo impulsar las investigaciones correspondientes y faltando a la verdad en el marco del juicio oral y público contra el mencionado sacerdote en el año 2023. Me resulta incompatible, en términos éticos y personales, compartir siquiera nominalmente la fe con un representante de la Iglesia que miente, encubre, niega asistencia a las víctimas y se muestra incapaz de asumir responsabilidades, pedir disculpas o reparar el daño causado”.