Paraná se prepara para vivir una nueva edición de la Muestra de la Construcción

La exposición se realizará los días 12, 13 y 14 de septiembre en la Sala Mayo. Ya se confirmó la presencia de más de 60 empresas que representan a toda la cadena de valor del sector: proveedores, empresas constructoras, profesionales y bancos, que brindarán información sobre créditos y gestionarán trámites en el momento.

Este año, quienes visiten los stands podrán acceder a descuentos exclusivos que las empresas están preparando especialmente para la muestra, una oportunidad única para quienes se sumen a esta movida que reúne innovación, negocios y beneficios directos para el público.

La Muestra de la Construcción convoca a empresas locales, nacionales e internacionales, y atrae a visitantes de Paraná, Santa Fe, ciudades vecinas y de distintos puntos de la provincia de Entre Ríos.

La construcción nos atraviesa a todos, quien no está construyendo, hace uso tanto en lo público como en lo privado. Es una actividad que nos conecta como sociedad, integrando a los individuos, infraestructura, profesionales y lo empresarial en un mismo escenario de desarrollo y progreso.

En esta edición, el evento también contará con un espacio gastronómico en el exterior y una Cafetería dentro de las instalaciones que estará a cargo de Paraná Come, completando la experiencia para quienes visiten la muestra más importante del sector en la región.