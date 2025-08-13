Robo millonario en Chajarí: allanaron en Buenos Aires y secuestraron dólares, pesos, un auto y armas

La investigación para esclarecer el robo a la Agropetrolera Chajarí continuó su marcha y en las últimas horas se realizaron cuatro allanamientos en la provincia de Buenos Aires.

Los operativos se circunscribieron al partido de La Matanza, uno de los lugares que estuvo en el foco de la investigación desde un primer momento.

Una comisión policial de la Jefatura Departamental en conjunto con sus pares de Buenos Aires, concretaron cuatro operativos en la noche de este martes.

En ese marco, se recuperaron 113 mil dólares, 24 millones de pesos, un vehículo de alta gama, documentación, armas de fuego y teléfonos celulares.

Detenidos

En tanto, permanecen con prisión preventiva y detenidos en la comisaría de Chajarí cuatro personas. Franco Nahuel Cuenca y su madre, Liliana Ruiz, los primeros detenidos en Concordia. Luego, tras allanamientos en Buenos Aires, fueron detenidos Alberto Martín Landín y Cristian Norberto Garnica.

Asimismo, tal se informó oficialmente, fueron identificados, pero aún no detenidos al menos dos personas más que participaron del robo el pasado 20 de julio, a las oficinas de la empresa local, según informó Chajarí al Día.