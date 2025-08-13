Grabois vinculó al youtuber paranaense Julián Serrano con la causa $LIBRA

El dirigente social y abogado Juan Grabois apuntó este miércoles contra el youtuber paranaense Julián Serrano, a quien acusó de participar en el ocultamiento de fondos vinculados a la causa $LIBRA, investigación judicial que involucra al presidente Javier Milei.

En un posteo en redes sociales, Grabois afirmó: “Novedades en la estafa $LIBRA. La Justicia encontró una parte del dinero (500 mil dólares) que Novelli y Terrones Godoy le robaron a nuestros representados y al resto de las víctimas. Lo ocultaron con la participación del youtuber Julián Serrano en cuentas blockchain. Todo indica que lo usaron para pagar coimas. Los hermanos Milei pronto presos”.





Según consignó Ámbito Financiero, la causa, investigada por el fiscal Eduardo Taiano, indaga una compleja red de transacciones con criptomonedas que podrían estar vinculadas a actividades ilícitas y “pagos indirectos a funcionarios públicos a los fines de la concreción de los hechos”, según consta en un documento difundido en las últimas horas.

Entre los imputados figuran el presidente Javier Milei, su hermana Karina, el exfuncionario de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Sergio Morales, los allegados al mandatario Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, los empresarios extranjeros Hayden Davis y Julian Peh.

La hipótesis de Taiano contempla la posibilidad de cohecho en el marco de la millonaria estafa, que incluyó el uso de la stablecoin Tether (USDT) y la conversión de esos fondos a Ethereum, una criptomoneda que no puede ser bloqueada, para eludir medidas judiciales.

Antes de que la jueza María Servini dispusiera el congelamiento de parte de los fondos, Novelli y Terrones Godoy habrían movido los tokens y cambiado los cripto dólares por Ethereum.