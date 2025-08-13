El Gobierno presentó dos propuestas para repartir fondos a las provincias

El despacho de mayoría sobre ATN, que replica el texto que llegó con media sanción del Senado, tuvo el apoyo de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Innovación Federal y Encuentro Federal. Pero también hubo otro del Frente de Izquierda y un tercero del PRO y de LLA.

La novedad fue que el texto del oficialismo no planteaba un rechazo total del proyecto sino que propuso otra forma de reparto de los fondos. Fue interpretado como un intento del Gobierno de abrir una negociación con las provincias. “El Gobierno lo hace para contener a los que ya son aliados del Gobierno”, opinó un referente del peronismo.

Al finalizar la primera reunión de comisión, el proyecto que llegó con media sanción del Senado gracias al respaldo de todos los gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad obtuvo el dictamen de mayoría con 27 firmas.

El dictamen de minoría que responde al oficialismo quedó con 15 firmas que pusieron los diputados de LLA, el PRO, el cornejista Lisandro Nieri y la sanjuanina Nancy Picón que responde a Marcelo Orrego. A esto se le suman un dictamen de minoría de la Coalición Cívica con una firma y otro del Frente de Izquierda también con una firma.

Aunque el despacho estaba asegurado por la cantidad de firmas, lo que todos miraban es qué diputados estaban presentes y cuáles ausentes. Con muchas ausencias del PRO, de la UCR y de LLA, la atención estuvo puesta en aquellos que responden directamente a los gobernadores.

Una ausencia que llamó la atención fue la del cordobés Ignacio García Aresca que responde al gobernador Martín Llaryora, uno de los que conforman el nuevo bloque de gobernadores y que se está mostrando cada vez más enfrentado a la Casa Rosada.

Impuesto a los combustibles líquidos

La oposición también pudo dictaminar, en el segundo plenario de comisiones, el segundo proyecto que vino con media sanción del Senado y modifica la lógica del reparto de lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos.

La iniciativa establece la eliminación de varios fideicomisos y fondos nacionales: Fideicomiso de Infraestructura Hídrica (Decreto 1381/2001), Fideicomiso de Infraestructura de Transporte (Decreto 976/2001), Fideicomiso Sistema Vial Integrado (Decreto 1377/2001), Fondo Compensador del Transporte (Decreto 652/2002), Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (Ley 15.336) y Fondo Nacional de la Vivienda (Ley 21.581).

Los recursos de estos fondos, exceptuando aquellos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos (Ley 23.966), se redistribuirán conforme a los criterios fijados en los artículos 3° y 4° de la Ley 23.548.

Además, el proyecto modifica los artículos 19 y 20 de la Ley 23.966, redefiniendo la distribución del producido del Impuesto a los Combustibles Líquidos: un 14,29% para el Tesoro Nacional, 57,02% para las Provincias y 28,69% para el Sistema Único de Seguridad. Y aclara que la distribución de los fondos correspondientes a las provincias se hará de la siguiente manera: 25% en partes iguales entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 75% según los índices de participación establecidos por la Ley 23.548, incluyendo el prorrateo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Tierra del Fuego.

Al igual que ocurrió con el proyecto para repartir los ATN, el Gobierno hizo una contrapropuesta a las provincias: los fondos se repartirían en un 32% para el Tesoro Nacional, 40% para las Provincias y 28% para el Sistema Único de Seguridad.

“La Libertad Avanza impulsa la eliminación de fideicomisos y fondos que distorsionan el precio de los combustibles. Con este dictamen terminamos con la caja política de fideicomisos opacos que manejaban discrecionalmente los recursos de los argentinos. Ahora, cada peso que se cobra en impuestos a los combustibles será transparente, previsible y llegará a las provincias según la ley”, aseguró a Infobae la diputada libertaria Lorena Villaverde, presidenta de la comisión de Energía.

“Es algo razonable”, opinaron cerca de un gobernador. Y completaron: “Es nada o es esto”, en referencia a los eventuales vetos presidenciales.

Fuente: Infobae.