Barracas empató con Godoy Cruz y no pudo despegarse en la cima

En el primer turno de este sábado, Godoy Cruz recibió a Barracas Central en el estadio Feliciano Gambarte. El duelo por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional contó con el arbitraje de Darío Herrera, acompañado en el VAR por Héctor Paletta.

La primera ocasión de riesgo del partido fue para Godoy Cruz. Vicente Poggi tomó un balón en tres cuartos de cancha y sacó un potente remate que se fue apenas por encima del travesaño en el arco defendido por Marcos Ledesma.

La siguiente fue de Barracas con un buen avance por derecha de Facundo Bruera que acabó en pase para Ignacio Tapia. El joven atacante definió, pero Franco Petroli cubrió bien el poste izquierdo y evitó el tanteo. En el rebote, Iván Tapia se chocó el balón, que terminó perdiéndose por línea de fondo.

Godoy Cruz volvió a intentar con un remate de larga distancia a partir de la imposibilidad de meterse en el área de su rival. Esta vez probó Nicolás Fernández, que controló de espaldas al arco y giró para sacar el remate de zurda. Su disparo se encontró con una buena respuesta de Ledesma, que controló sin problemas.

Ya en la segunda mitad, el Tomba volvió a intentar desde afuera del área. Otra vez fue Poggi, que tras una pared con Nicolás Fernández sacó un remate cruzado de derecha que se metía por el costado derecho de Ledesma. El arquero se arrojó bien y evitó el tanto de su rival.

Bruera fue quien tuvo la siguiente chance para el Guapo. Fue tras un fallo de Mateo Mendoza en el cierre que la pelota le quedó a Tomás Porra, quien llegó a rozarla y se la sirvió a Bruera. El atacante avanzó unos metros y sacó el remate antes de entrar al área, pero Petroli se arrojó bien hacia su derecha y contuvo el tiro.

Bruera volvió a aparecer en una pared con Siro Rosané en la puerta del área. Esta vez el atacante intentó definir cruzado frente a la salida de Petroli, pero el balón rozó en el pie del arquero, que pudo reponerse y controlar sin problemas.

Antes del final del juego, Gonzalo Morales llegó al gol para Barracas Central. Sin embargo, el tanto fue anulado porque el atacante estaba en offside luego del último cabezazo antes de su participación en la jugada. El equipo de Rubén Insúa se quedó con el grito atragantado.

El Tomba también tuvo su opción, pero el balón pasó por delante del arco visitante en dos ocasiones. Primero falló la definición de Walter Montoya en su aparición por izquierda tras el centro de Lucas Arce y, luego no llegó a definir Daniel Barrea tras un centro de Enzo Barrionuevo desde la línea de fondo. Fue 0-0.

Con el resultado final, el Guapo llegó a los 15 puntos, con los que lidera la Zona A; mientras que el Tomba quedó con siete unidades en la décima posición de la Zona B.

En la próxima fecha, Godoy Cruz recibirá a Instituto, el domingo 21 desde las 16.45; mientras que el conjunto de Darío Insúa recibirá a Sarmiento de Junín, el sábado 20, desde las 14.30.

-SÍNTESIS-

Godoy Cruz 0-0 Barracas Central.



Formaciones:

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Andrés Meli; Vicente Poggi, Guillermo Fernández; Nicolás Fernández, Bastián Yáñez; Luca Martínez Dupuy y Agustín Auzmendi.

DT: Walter Ribonetto.



Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Ignacio Tapia, Dardo Miloc, Iván Tapia, Javier Ruiz; Facundo Bruera.

DT: Rubén Insúa.



Cambios:

10’ST: ingresó Gonzalo Morales por Javier Ruiz (BAR).

11’ST: ingresó Tomás Porra por Ignacio Tapia (BAR).

12’ST: ingresó Daniel Barrea por Agustín Auzmendi (GOD).

18’ST: ingresó Siro Rosané por Iván Tapia (BAR).

21’ST: ingresó Maximiliano Porcel por Guillermo Fernández (GOD).

21’ST: ingresó Walter Montoya por Bastián Yáñez (GOD).

37’ST: ingresó Luciano Pascual por Nicolás Fernández (GOD).

37’ST: ingresó Enzo Barrionuevo por Luca Martínez Dupuy (GOD).



Amonestados:

32’PT: Lucas Arce (GOD).

38’PT: Facundo Bruera (BAR).

4’ST: Rodrigo Insúa (BAR).

23’ST: Nicolás Fernández (GOD).

40’ST: Nicolás Demartini (BAR).

42’ST: Mateo Mendoza (GOD).



Árbitro: Darío Herrera. VAR: Héctor Paletta.



Estadio: Feliciano Gambarte.

Video: Liga Profesional.