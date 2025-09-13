Patronato goleó en el clásico y sigue a Peñarol de cerca

Patronato le ganó un partido clave a Paraná, pero todavía corre de atrás en la tabla.

Este sábado por la tarde se desarrolló íntegramente la sexta fecha del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Paranaense de Fútbol. El clásico entre Atlético Paraná y Patronato se llevó el foco en una jornada en la que le tocó quedar libre a San Benito.

El Patrón salió a la cancha con la misión de mantener el invicto y sabiendo que, de ganar, obligaba a Peñarol a hacer lo mismo en cancha de Argentino Juniors. Y fue una topadora: el Rojinegro llegó al gol por medio de Valentín Villarreal, Leonel Bolzán (ambos por duplicado), Ignacio Giacinti y Santino Garrone. El Gato, por su lado, descontó por medio de Octavio Armando, Gianluca Suárez y Franco Aliano.

Con el triunfo, el Santo llegó a 13 y marcha como escolta, porque Peñarol le ganó su partido a Argentino Juniors por 2-1 como visitante y llegó a 14 unidades. El Tricolor venció gracias a los tantos de Joaquín Fernández y Aron Romero. El local llegó al gol por medio de Kevin Orzuza.

Dos equipos se prendieron a la parte alta de la tabla en esta fecha: Neuquen, que venció a Instituto por 3-0, y Palermo, que le dio vuelta el partido a Camioneros y lo venció por 2-1. Tanto el Pingüino, como el Sangre y Luto y Camioneros suman nueve unidades.

Un nivel por debajo aparecen Universitario (que venció 3-1 a Belgrano), Don Bosco (que le ganó 2-0 a Los Toritos) y Sportivo Urquiza (que igualó 0-0 con Oro Verde). Todos ellos tienen ocho unidades, ya a seis del líder.

Fixture | Torneo Clausura | Fecha 6

Sábado 13/9:

Argentino Juniors 1-2 Peñarol.

Atlético Paraná 3-6 Patronato.

Palermo 2-1 Camioneros.

Sportivo Urquiza 0-0 Oro Verde.

Neuquen 3-0 Instituto.

Belgrano 1-3 Universitario.

Los Toritos 0-2 Don Bosco.

Libre: San Benito.



Posiciones | Torneo Clausura | Copa de la Liga

1°) Peñarol: 14 puntos.

2°) Patronato: 13.

3°) Camioneros: 9.

4°) Neuquen: 9.

5°) Palermo: 9.

6°) Universitario: 8.

7°) Don Bosco: 8.

8°) Sportivo Urquiza: 8.

9°) Atlético Paraná: 7.

10°) Argentino Juniors: 7.

11°) Belgrano: 7.

12°) San Benito: 6.

13°) Instituto: 4.

14°) Oro Verde: 4.

15°) Toritos de Chiclana: 1.