Julián Santero firmó la pole del TC en San Luis

Este sábado se desarrollaron los dos entrenamientos y la posterior clasificación correspondientes al Turismo Carretera. La undécima fecha del campeonato, primera después del inicio de la Copa de Oro, midió a los pilotos en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis.

En el inicio de la jornada fue Agustín Canapino el que marcó el mejor tiempo. Un minuto, 27 segundos y 270 milésimas le bastaron para dar un giro y quedarse con el mejor registro del primer entrenamiento. Detrás quedaron Germán Todino y Christian Ledesma a 136 y 149 milésimas, respectivamente. En esta tanda, Agustín Martínez clasificó 11°, Nicolás Bonelli acabó 40° y Mariano Werner fue el último.

En la segunda tanda de entrenamientos hubo un rendimiento más flojo de los autos. El mejor registro fue seis décimas más lento que el de Canapino: Andrés Jakos completó la vuelta en un minuto, 27 segundos y 896 milésimas. Detrás quedó el Titán de Arrecifes y en el tercer lugar acabó Julián Santero, a 88 y 215 milésimas, respectivamente. En esta tanda Martínez fue séptimo, Bonelli culminó 11° y Werner acabó 40°.

Llegado el momento de la verdad, tres vueltas le bastaron a Julián Santero para marcar el mejor tiempo de la clasificación: un minuto, 27 segundos y 362 milésimas para quedarse con el primer lugar por apenas 11 milésimas sobre Canapino. Marcelo Agrelo fue el tercero a 139 milésimas.

En cuanto a los entrerrianos, Agustín Martínez clasificó cuarto a 372 milésimas y Werner lo hizo quinto, a 389. Bonelli acabó en el 19° lugar a un segundo y 201 milésimas, con lo que tiene esperanzas de dar pelea en las series del domingo. Estos tiempos todavía están sujetos a las revisiones técnica y deportiva.

La actividad de este fin de semana continuará con las series del domingo a las 10.10, 10.35 y 11 de la mañana; mientras que la undécima final de la temporada iniciará a las 13.30.

Clasificación | Turismo Carretera | Fecha 11 (en San Luis)

1°) Julián Santero (Ford): 1’27”362/1000.

2°) Agustín Canapino (Chevrolet): a 11/1000.

3°) Marcelo Agrelo (Toyota): a 139/1000.

4°) Agustín Martínez (Ford): a 372/1000.

5°) Mariano Werner (Ford): a 389/1000.

19°) Nicolás Bonelli (Ford): a 1”201/1000.